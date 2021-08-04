***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
04.08.2021 14:38
***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Dilara Kartal Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 26.07.2021 02122690889 dilara.kartal@kartalenerji.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 915742
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954664
BIST
15:581.416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 7,47
|Açılış
|: 1.412
|
|Önceki Kapanış
|: 1.409
|
1.422
En Düşük
1.412
15:588,4248
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0199
|Açılış
|: 8,4330
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4350
|
8,4558
En Düşük
8,3721
15:5810,0245
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0449
|Açılış
|: 10,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,0467
En Düşük
9,9509
15:58495,41
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 6,36
|Açılış
|: 495,41
|
|Önceki Kapanış
|: 489,05
|
495,75
En Düşük
488,26
BIST En Aktif Hisseler15:58
|ISGSY
|10,67
|35.112.516
|% 10,00
|
|KTSKR
|29,30
|10.413.850
|% 9,98
|
|AGYO
|3,53
|30.592.891
|% 9,97
|
|SEKUR
|26,02
|35.857.225
|% 9,97
|
|ORMA
|34,62
|1.469.921
|% 9,97
|
|METUR
|4,98
|179.670.705
|% -9,95
|
|ITTFH
|1,61
|54.690.973
|% -5,85
|
|CRFSA
|38,98
|4.864.372
|% -3,51
|
|CEOEM
|8,33
|20.508.591
|% -3,48
|
|CASA
|110,20
|333.660
|% -3,33
|
|GARAN
|9,02
|1.539.924.960
|% 1,81
|
|THYAO
|12,74
|575.002.869
|% 0,87
|
|AKBNK
|5,40
|487.838.508
|% 0,93
|
|KRDMD
|7,89
|463.291.069
|% 1,28
|
|SISE
|7,82
|337.562.459
|% 0,39
|
|GARAN
|9,02
|1.539.924.960
|% 1,81
|
|YKBNK
|2,46
|270.736.715
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,37
|141.216.818
|% 3,01
|
|AKBNK
|5,40
|487.838.508
|% 0,93
|
|EKGYO
|1,82
|114.201.286
|% 1,11
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4220
|8,4248
|% 0,24
|
|Euro
|10,0193
|10,0245
|% 0,45
|
|Sterlin
|11,7175
|11,7763
|% 0,53
|
|Frank
|9,3050
|9,3611
|% 0,54
|
|Riyal
|2,2417
|2,2529
|% 0,36
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.827
|16,38
|
|Altın Gr.
|495
|495
|5,77
|
|Cumhuriyet
|3.279
|3.329
|21,00
|
|Tam
|3.263
|3.346
|20,10
|
|Yarım
|1.577
|1.618
|9,73
|
|Çeyrek
|791
|809
|4,86
|
|Gümüş.Ons
|25,83
|25,87
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|7,00
|7,01
|0,11
|
|B. Petrol
|71,42
|71,42
|-0,99
|