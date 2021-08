***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Adresi Levent Mahallesi Cömert Sokak Yapı Kredi Plaza Sitesi B Blok No:1b İç Kapı No: 20 K:7 Beşiktaş/İSTANBULÜretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Alsun İşletme ve Yönetim A.Ş. - ManisaAnilin-E Prodok. Yay. Tic. A.Ş. - SivasAgrolive Attalos Taş. San. ve Tic. A.Ş. - ManisaGesin Elek. Üret. San. ve Tic. A.Ş. -DenizliH23 Solar Enerji San. ve Tic. A.Ş. -AksarayH1 Solar Enerji San. ve Tic. A.Ş. -SivasKrt Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş. -ManisaOsdes Enerji Elektrik Üretim A.Ş. -SivasSzn Enerji San. ve Tic. A.Ş. -Manisaİnternet Adresi www.kartalenerji.com.trElektronik Posta AdresiE-postainfo@kartalenerji.com.trİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksLevent Mahallesi Cömert Sokak Yapı Kredi Plaza Sitesi B Blok No:1b İç Kapı No: 20 K:7 Beşiktaş/İSTANBUL 02122690889 02123523101Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoDilara Kartal Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 03.08.2021 02122690889 dilara.kartal@kartalenerji.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 915742Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu BilgileriŞirketin Faaliyet Konusu Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik ÜretimiŞirketin Süresi SüresizPazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili PazarıPAY 16.07.2021 Türkiye BİST ANA PAZARSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)ORHUN KARTAL TRY 72,7272YONCA KARTAL TRY 0,0001HALKA AÇIK PAY TUTARI TRY 27,27TRYSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 1 TRY 11000000 TRY 20 Şirketin 2 adet pay grubu vardır. A pay grupları her 1.-TL nominal değerli pay başına 5 oy hakkına sahiptir. Şirket olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında Agrubu pay sahibine veya vekiline 5(beş) oy hakkı verir. İşlem GörüyorB Hamiline 1 TRY 44000000 TRY 52,7273 İşlem GörüyorYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviBURHAN KARADEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 04.06.2021 İcrada Görevli Genel Müdür Koray Enerji grubu bünyesinde Mali İşler Direktörlüğü Evet Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -ECE SOLMAZ SAKA Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 04.06.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Hun Enerji Grubu Hukuk Müşaviri Hayır - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -ORHUN KARTAL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İnşaat Mühendisi 04.06.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Hun Holding Anonim Şirketi ve Helios Yatırım Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nde Yönetim Kurulu Başkanı, Hun Grubu Şirketleri Yönetim Kurulu Üyesi, Koray Gayrimenkul ve Yatırım Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi, Koray Yapı Endüstrisi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi, Koray İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi Hayır 72.72 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirildi Evet -HASAN RECAİ ANBARCI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İnşaat Mühendisi 04.06.2021 İcrada Görevli Değil Yoktur Yoktur Hayır Bağımsız Üye - Değerlendirilmedi Hayır -ÖZGÜR MUNGAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 04.06.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Yoktur Hayır Bağımsız Üye - Değerlendirilmedi Hayır -Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiH1 Solar Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş Elektrik Üretimi 6270000 6270000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkAniline Prodüksiyon Animasyon Ajans Tanıtım Organizasyon Yayın Ticaret A.Ş Elektrik Üretimi 970000 970000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkOsdes Enerji Elektrik Üretim A.Ş Elektrik Üretimi 840000 840000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkAgrolive Attalos Taşımacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. Elektrik Üretimi 150000 150000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkAlsun İşletme ve Yönetim A.Ş. Elektrik Üretimi 7500000 7500000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkGesin Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş Elektrik Üretimi 2160000 2160000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkH23 Solar Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Elektrik Üretimi 6320000 6320000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkKrt Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A. Elektrik Üretimi 9130000 9130000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkSzn Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş Elektrik Üretimi 4430000 4430000 TRY 100 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954421BIST