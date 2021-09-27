***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
27.09.2021 12:21
***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Aniline Prodüksiyon Animasyon Ajans Tanıtım Organizasyon Yayın Ticaret A.Ş Elektrik Üretimi 970000 970000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Osdes Enerji Elektrik Üretim A.Ş Elektrik Üretimi 840000 840000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Alsun İşletme ve Yönetim A.Ş. Elektrik Üretimi 35960000 35960000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Büyükdere Güneş Enerji Üretim A.Ş. Elektrik Üretimi 50000 50000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Çayırbaşı Güneş Enerji A.Ş. Elektrik Üretimi 50000 50000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Hacıosman Güneş Enerji Üretim A.Ş. Elektirik Üretimi 50000 50000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Sedef Güneş Enerji Üretim A.Ş. Elektirik Üretimi 50000 50000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Söke Güneş Enerji Üretim A.Ş. Elektirik Üretimi 50000 50000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Tezhip Güneş Enerji Üretim A.Ş. Elektrik Üretimi 50000 50000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965310
BIST
17:101.387
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,79
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.385
|
1.398
En Düşük
1.381
17:108,8308
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0352
|Açılış
|: 8,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8440
|
8,8933
En Düşük
8,8214
17:1010,3420
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -0,0915
|Açılış
|: 10,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
|
10,4434
En Düşük
10,3156
17:10498,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,90
|Açılış
|: 498,58
|
|Önceki Kapanış
|: 499,05
|
503,18
En Düşük
495,28
BIST En Aktif Hisseler17:10
|PKENT
|2.601,20
|24.885.473
|% 10,00
|
|GARFA
|14,97
|10.991.891
|% 9,99
|
|AKFGY
|4,52
|7.823.724
|% 9,98
|
|INVEO
|104,20
|5.986.707
|% 9,97
|
|OYLUM
|12,79
|18.767.385
|% 9,97
|
|KTSKR
|49,18
|21.712.954
|% -8,50
|
|DIRIT
|4,72
|156.035
|% -7,27
|
|BALAT
|9,46
|406.402
|% -7,25
|
|KIMMR
|3,76
|181.657.739
|% -6,47
|
|VBTYZ
|18,89
|42.580.265
|% -5,64
|
|GARAN
|8,85
|1.145.890.354
|% 0,34
|
|THYAO
|13,62
|1.019.972.961
|% 0,00
|
|BIOEN
|37,64
|537.347.788
|% 0,00
|
|TUPRS
|111,80
|494.741.973
|% 0,90
|
|YKBNK
|2,34
|450.834.994
|% 0,86
|
|YKBNK
|2,34
|450.834.994
|% 0,86
|
|GARAN
|8,85
|1.145.890.354
|% 0,34
|
|EKGYO
|1,77
|170.698.467
|% -1,12
|
|THYAO
|13,62
|1.019.972.961
|% 0,00
|
|KRDMD
|6,36
|419.330.261
|% 1,76
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8269
|8,8308
|% -0,40
|
|Euro
|10,3370
|10,3420
|% -0,88
|
|Sterlin
|12,0747
|12,1352
|% -0,10
|
|Frank
|9,4965
|9,5537
|% -0,59
|
|Riyal
|2,3476
|2,3594
|% -0,38
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|5,22
|
|Altın Gr.
|498
|498
|-0,71
|
|Cumhuriyet
|3.298
|3.348
|-3,00
|
|Tam
|3.283
|3.366
|-2,44
|
|Yarım
|1.587
|1.628
|-1,19
|
|Çeyrek
|796
|814
|-0,59
|
|Gümüş.Ons
|22,78
|22,81
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|0,05
|
|B. Petrol
|78,94
|78,94
|1,71
|
Seans Raporu
17:10
daha fazla
-
17:20ASUZU
Yüzde 6.88 oranında artışla 17.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 485, 951 adet işlem
-
17:18
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, EKGYO, HALKB
-
17:18
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, SAHOL, PETKM
-
17:18XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 83 artarak (% 0.15 ) 1, 216
-
17:18
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ORCAY, OYLUM, PKENT, KERVN, INVEO, YEOTK, RALYH, GEDIK, AKFGY