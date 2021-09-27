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***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

27.09.2021 12:21



***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Aniline Prodüksiyon Animasyon Ajans Tanıtım Organizasyon Yayın Ticaret A.Ş Elektrik Üretimi 970000 970000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Osdes Enerji Elektrik Üretim A.Ş Elektrik Üretimi 840000 840000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Alsun İşletme ve Yönetim A.Ş. Elektrik Üretimi 35960000 35960000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Büyükdere Güneş Enerji Üretim A.Ş. Elektrik Üretimi 50000 50000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Çayırbaşı Güneş Enerji A.Ş. Elektrik Üretimi 50000 50000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Hacıosman Güneş Enerji Üretim A.Ş. Elektirik Üretimi 50000 50000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Sedef Güneş Enerji Üretim A.Ş. Elektirik Üretimi 50000 50000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Söke Güneş Enerji Üretim A.Ş. Elektirik Üretimi 50000 50000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Tezhip Güneş Enerji Üretim A.Ş. Elektrik Üretimi 50000 50000 TRY 100 Bağlı Ortaklık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965310


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Frank 9,4965 9,5537 % -0,59  
Riyal 2,3476 2,3594 % -0,38  
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Altın Ons 1.756 1.756 5,22  
Altın Gr. 498 498 -0,71  
Cumhuriyet 3.298 3.348 -3,00  
Tam 3.283 3.366 -2,44  
Yarım 1.587 1.628 -1,19  
Çeyrek 796 814 -0,59  
Gümüş.Ons 22,78 22,81 0,37  
Gümüş Gr. 6,44 6,45 0,05  
B. Petrol 78,94 78,94 1,71  
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