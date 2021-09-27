***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiAniline Prodüksiyon Animasyon Ajans Tanıtım Organizasyon Yayın Ticaret A.Ş Elektrik Üretimi 970000 970000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkOsdes Enerji Elektrik Üretim A.Ş Elektrik Üretimi 840000 840000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkAlsun İşletme ve Yönetim A.Ş. Elektrik Üretimi 35960000 35960000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkBüyükdere Güneş Enerji Üretim A.Ş. Elektrik Üretimi 50000 50000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkÇayırbaşı Güneş Enerji A.Ş. Elektrik Üretimi 50000 50000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkHacıosman Güneş Enerji Üretim A.Ş. Elektirik Üretimi 50000 50000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkSedef Güneş Enerji Üretim A.Ş. Elektirik Üretimi 50000 50000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkSöke Güneş Enerji Üretim A.Ş. Elektirik Üretimi 50000 50000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkTezhip Güneş Enerji Üretim A.Ş. Elektrik Üretimi 50000 50000 TRY 100 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965310BIST