***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoSoykan KUŞ Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi 01.03.2024 0212 371 43 51 yatirimciiliskileri@kartalenerji.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı / Türev Araçlar Lisansı 926704 / 926749 / 926708İsmail ÇELEBİ Yatırımcı İlişkileri Bölüm Görevlisi 13.03.2024 0212 371 18 78 yatirimciiliskileri@kartalenerji.com.tr - -Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMURAT GÜLER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Finans Sektörü Profesyoneli 12.03.2024 İcrada Görevli Yoktur Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet - Bağımsız Üye Değil - -AYŞE TERZİ Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Avukat 06.03.2024 İcrada Görevli Yoktur Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği / Genel Müdür Evet - Bağımsız Üye Değil - -AHMET HALUK GÜNER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 06.03.2024 İcrada Görevli Yoktur Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği / Genel Müdür Hayır - Bağımsız Üye Değil - -BAŞAR YILMAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 27.02.2024 İcrada Görevli Değil Yoktur - Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252289 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı / Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı / Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiZELİHA EGE Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 12.03.2024 İcrada Görevli Değil Yoktur Grup Şirketlerinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Hayır - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258190 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı / Denetimden Sorumlu Komite Üyesi / Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerMURAT GÜLER Yönetim Kurulu Başkanı Finans Sektörü Profesyoneli Yoktur Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu ÜyeliğiAYŞE TERZİ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Avukat Yoktur Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği / Genel MüdürAHMET HALUK GÜNER Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür Yönetici Yoktur Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği / Genel Müdürhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259306BIST