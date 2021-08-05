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***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

05.08.2021 09:24



***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 02.08.2021 tarihli toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde  Yönetim Kurulu Komite Üyelikleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir
  
Yönetim Kurulu, Denetimden Sorumlu Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Özgür MUNGAN'nın  ve Bağımsız  Yönetim Kurulu Üyesi Hasan  Recai ANBARCI'nın üye seçilmelerine,
  
Yönetim Kurulu, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi  Özgür MUNGAN'nın,  komite üyeliklerine ise Burhan KARADEMİR'in ve Yatırımcı İlişkileri  Yöneticisi Dilara KARTAL'ın seçilmelerine,
Yönetim Kurulu, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hasan  Recai ANBARCI 'nın komite üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi  Özgür MUNGAN'ın seçilmelerine,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954897


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