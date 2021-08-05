***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
05.08.2021 09:24
***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 02.08.2021 tarihli toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde Yönetim Kurulu Komite Üyelikleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir
Yönetim Kurulu, Denetimden Sorumlu Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Özgür MUNGAN'nın ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Recai ANBARCI'nın üye seçilmelerine,
Yönetim Kurulu, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Özgür MUNGAN'nın, komite üyeliklerine ise Burhan KARADEMİR'in ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Dilara KARTAL'ın seçilmelerine,
Yönetim Kurulu, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Recai ANBARCI 'nın komite üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Özgür MUNGAN'ın seçilmelerine,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954897
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BIST En Aktif Hisseler18:05
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|7,80
|489.820.056
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|PETKM
|5,71
|367.164.675
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|OLMK
|7,42
|1.594.278
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|MERKO
|5,07
|8.616.666
|% 0,00
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|MIPAZ
|3,81
|3.173.819
|% 0,00
|
|SISE
|7,80
|489.820.056
|% 0,00
|
|PETKM
|5,71
|367.164.675
|% 0,00
|
|OLMK
|7,42
|1.594.278
|% 0,00
|
|MERKO
|5,07
|8.616.666
|% 0,00
|
|MIPAZ
|3,81
|3.173.819
|% 0,00
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|GARAN
|9,10
|2.364.813.607
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|THYAO
|12,63
|790.814.562
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|AKBNK
|5,42
|635.135.592
|% 0,00
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|KRDMD
|7,85
|577.469.939
|% 0,00
|
|KOZAL
|106,00
|518.963.550
|% 0,00
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|GARAN
|9,10
|2.364.813.607
|% 0,00
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|YKBNK
|2,45
|420.780.135
|% 0,00
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|CEMAS
|1,37
|187.716.801
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|AKBNK
|5,42
|635.135.592
|% 0,00
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|ODAS
|1,35
|127.329.488
|% 0,00
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|8,5432
|8,5492
|% 0,88
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|Euro
|10,1251
|10,1359
|% 0,95
|
|Sterlin
|11,8557
|11,9152
|% 0,98
|
|Frank
|9,4043
|9,4609
|% 0,94
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|Riyal
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|2,2897
|% 1,07
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|18:05
|Alış
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|Altın Ons
|1.810
|1.810
|-2,24
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|Altın Gr.
|499
|499
|4,66
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|Cumhuriyet
|3.271
|3.321
|13,00
|
|Tam
|3.252
|3.334
|8,79
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|Yarım
|1.572
|1.613
|4,25
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|Çeyrek
|788
|806
|2,12
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|Gümüş.Ons
|25,32
|25,38
|-0,04
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|Gümüş Gr.
|6,98
|6,99
|0,06
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|B. Petrol
|70,19
|70,19
|-0,19
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