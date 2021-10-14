***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
14.10.2021 15:42
***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.08.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14.10.2021 tarih ve 2021/48 sayılı kararı ile
Sermaye Piyasası Kurulu'nun, Seri: II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.5. maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde
Kurumsal Yönetim Komitesi başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Özgür MUNGAN'ın, komite üyeliklerine ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Recai ANBARCI'nın ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Dilara KARTAL'ın seçilmelerine,
Yönetim Kurulu tarafından kurulan, Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin görev ve çalışma esaslarının ekteki gibi belirlenmesine,
Oy birliğiyle karar verilmiştir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine saygılarımızla sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970733
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|RAYSG
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|5.632.784
|% 10,00
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|CEOEM
|9,81
|64.679.659
|% 9,98
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|KZBGY
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|207.866.054
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|MERIT
|26,50
|38.067.869
|% 9,96
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|BAYRK
|9,90
|15.278.107
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|134.649.934
|% -10,00
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|DOBUR
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|201.596.639
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|% 1,66
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|THYAO
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|% 0,28
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|TUPRS
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|819.123.714
|% 1,79
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|YKBNK
|2,39
|405.897.229
|% 0,00
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|GARAN
|9,26
|1.481.058.513
|% -1,28
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|VAKBN
|3,45
|417.111.529
|% 4,23
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|EKGYO
|1,84
|214.141.317
|% 1,10
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|ODAS
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|% -2,70
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|18:05
|Alış
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|Dolar
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|9,1874
|% 1,21
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|Euro
|10,6634
|10,6720
|% 1,22
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|Sterlin
|12,5304
|12,5933
|% 1,31
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|Frank
|9,9096
|9,9693
|% 1,22
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|Riyal
|2,4424
|2,4546
|% 1,17
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|18:05
|Alış
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|Altın Ons
|1.797
|1.797
|4,03
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|Altın Gr.
|531
|531
|7,27
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|Cumhuriyet
|3.506
|3.559
|54,00
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|Tam
|3.488
|3.576
|55,73
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|Yarım
|1.686
|1.730
|26,96
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|Çeyrek
|846
|865
|13,48
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|Gümüş.Ons
|23,35
|23,39
|0,27
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|Gümüş Gr.
|6,89
|6,90
|0,15
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|B. Petrol
|83,78
|83,78
|0,60
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