***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.08.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14.10.2021 tarih ve 2021/48 sayılı kararı ileSermaye Piyasası Kurulu'nun, Seri: II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.5. maddesinde yer alan hükümler çerçevesindeKurumsal Yönetim Komitesi başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Özgür MUNGAN'ın, komite üyeliklerine ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Recai ANBARCI'nın ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Dilara KARTAL'ın seçilmelerine,Yönetim Kurulu tarafından kurulan, Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin görev ve çalışma esaslarının ekteki gibi belirlenmesine,Oy birliğiyle karar verilmiştir.Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine saygılarımızla sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970733BIST