***KARYE* *KRSTL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
13.08.2021 08:48
***KARYE******KRSTL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [KARYE, KRSTL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957829
BIST
18:051.444
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.444
|
0
En Düşük
0
18:058,5750
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0342
|Açılış
|: 8,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6530
|
8,5803
En Düşük
8,4969
18:0510,0740
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0107
|Açılış
|: 10,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,0922
En Düşük
10,0368
18:05484,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 3,11
|Açılış
|: 484,46
|
|Önceki Kapanış
|: 481,35
|
484,67
En Düşük
478,93
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KZBGY
|16,58
|477.934.027
|% 0,00
|
|KZBGY
|16,58
|477.934.027
|% 0,00
|
|KZBGY
|16,58
|477.934.027
|% 0,00
|
|KZBGY
|16,58
|477.934.027
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5723
|8,5750
|% 0,40
|
|Euro
|10,0608
|10,0740
|% 0,11
|
|Sterlin
|11,8006
|11,8598
|% 0,35
|
|Frank
|9,2462
|9,3019
|% 0,37
|
|Riyal
|2,2793
|2,2908
|% 0,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.759
|5,80
|
|Altın Gr.
|484
|484
|3,13
|
|Cumhuriyet
|3.205
|3.255
|-16,00
|
|Tam
|3.190
|3.271
|-17,40
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|-8,42
|
|Çeyrek
|773
|791
|-4,20
|
|Gümüş.Ons
|23,32
|23,37
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,43
|0,06
|
|B. Petrol
|70,72
|70,72
|-0,59
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KTSKR
Yüzde 5.86 oranında artışla 40.84 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 776, 711 adet işlem
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17:58MIPAZ
Yüzde 9.03 oranında artışla 4.59 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 137, 631 adet işlem
-
17:57BASGZ
Yüzde 9.18 oranında artışla 18.07 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 783, 317 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 40, 81 artarak (% 2.69 ) 1, 558
-
17:56
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, GARAN, KRDMD