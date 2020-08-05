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KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Altı Aylık Rapor

05.08.2020 21:07
GÜNCEL HABERLER



KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Altı Aylık Rapor )

Türkçe
Altı Aylık Rapor

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Açıklamalar

Altı Aylık Rapor- Faaliyet Raporu ve ekleri




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865538


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KLGYO 7,92 32.536.564 % 10,00  
TRKCM 3,96 422.768.722 % 10,00  
AYES 4,84 351.930 % 10,00  
DOBUR 30,58 5.644.786 % 10,00  
AVISA 13,99 8.592.260 % 9,98  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 9,2196 9,2658 % 2,78  
Frank 7,7302 7,7767 % 2,98  
Riyal 1,8741 1,8835 % 2,43  
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Alış Satış %  
Altın Ons 2.041 2.042 22,03  
Altın Gr. 462 462 15,38  
Cumhuriyet 3.034 3.096 112,10  
Tam 3.126 3.186 115,10  
Yarım 1.517 1.555 58,60  
Çeyrek 761 779 28,20  
Gümüş.Ons 27,00 27,03 1,01  
Gümüş Gr. 6,12 6,12 0,36  
B. Petrol 45,31 45,31 0,88  
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