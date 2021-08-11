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KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Altı Aylık Rapor

11.08.2021 20:54



KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Altı Aylık Rapor )

Türkçe
Altı Aylık Rapor

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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Altı Aylık Rapor- Faaliyet Raporu ve ekleri




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957453


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MARKA 5,06 3.150.128 % 10,00  
DOBUR 17,83 3.568.316 % 9,99  
VKING 6,29 13.347.972 % 9,97  
KLKIM 14,06 254.220.363 % 9,93  
KARYE 13,06 93.596.680 % 9,93  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,6514 8,6530 % 0,63  
Euro 10,1483 10,1795 % 0,85  
Sterlin 11,9592 12,0192 % 0,92  
Frank 9,3480 9,4043 % 0,85  
Riyal 2,2999 2,3114 % 0,71  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.752 1.752 22,83  
Altın Gr. 487 487 9,59  
Cumhuriyet 3.222 3.271 53,00  
Tam 3.207 3.288 53,06  
Yarım 1.550 1.591 25,67  
Çeyrek 778 795 12,83  
Gümüş.Ons 23,52 23,55 0,19  
Gümüş Gr. 6,54 6,55 0,10  
B. Petrol 71,46 71,46 0,83  
Seans Raporu 18:05
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