KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Altı Aylık Rapor
27.07.2022 16:38
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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27.07.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Altı Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048210
BIST
17:162.546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 8,89
|Açılış
|: 2.551
|
|Önceki Kapanış
|: 2.537
|
2.554
En Düşük
2.532
17:1617,9315
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0735
|Açılış
|: 18,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9550
|
17,9370
En Düşük
17,8322
17:1618,1648
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0748
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,2550
En Düşük
18,0653
17:16987,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,64
|Açılış
|: 987,62
|
|Önceki Kapanış
|: 985,98
|
993,04
En Düşük
984,04
BIST En Aktif Hisseler17:14
|CMENT
|34,10
|1.362.515
|% 10,00
|
|YEOTK
|93,05
|138.534.354
|% 9,99
|
|EMNIS
|36,32
|1.509.373
|% 9,99
|
|TMSN
|42,96
|437.921.815
|% 9,98
|
|IMASM
|71,65
|21.075.479
|% 9,98
|
|PEGYO
|2,30
|62.308.204
|% -9,80
|
|SNKRN
|17,74
|365.867
|% -4,11
|
|MRGYO
|1,90
|32.797.965
|% -4,04
|
|ESCOM
|21,42
|25.866.816
|% -4,03
|
|DERHL
|8,11
|17.202.495
|% -3,91
|
|THYAO
|49,84
|3.280.265.850
|% 1,71
|
|YKBNK
|4,74
|1.058.050.375
|% -0,21
|
|SISE
|21,14
|965.856.781
|% 0,48
|
|EKGYO
|3,22
|954.899.052
|% 0,94
|
|TOASO
|69,40
|790.732.154
|% 2,51
|
|EKGYO
|3,22
|954.899.052
|% 0,94
|
|SKBNK
|1,64
|433.581.391
|% 6,49
|
|YKBNK
|4,74
|1.058.050.375
|% -0,21
|
|TSKB
|2,61
|468.272.543
|% 4,40
|
|ADESE
|0,83
|125.447.308
|% 3,75
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9229
|17,9284
|% 0,39
|
|Euro
|18,1559
|18,1773
|% 0,48
|
|Sterlin
|21,5296
|21,6375
|% 0,53
|
|Frank
|18,5499
|18,6617
|% 0,46
|
|Riyal
|4,7590
|4,7829
|% 0,45
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|987
|988
|1,64
|
|Cumhuriyet
|6.633
|6.733
|7,00
|
|Tam
|6.651
|6.714
|1,00
|
|Yarım
|3.241
|3.282
|0,00
|
|Çeyrek
|1.625
|1.641
|1,00
|
Seans Raporu
17:14
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17:26DURDO
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