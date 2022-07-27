KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Altı Aylık Rapor
27.07.2022 16:39
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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27.07.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Altı Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048215
BIST
16:482.550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 13,17
|Açılış
|: 2.551
|
|Önceki Kapanış
|: 2.537
|
2.554
En Düşük
2.532
16:4817,9395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0815
|Açılış
|: 18,0420
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9550
|
17,9395
En Düşük
17,8322
16:4818,2171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,1271
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,2550
En Düşük
18,0653
16:48988,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 2,72
|Açılış
|: 988,69
|
|Önceki Kapanış
|: 985,98
|
993,04
En Düşük
984,04
BIST En Aktif Hisseler16:46
|BMSCH
|14,41
|78.570.440
|% 10,00
|
|CMENT
|34,10
|1.362.515
|% 10,00
|
|YEOTK
|93,05
|138.385.567
|% 9,99
|
|EMNIS
|36,32
|1.509.373
|% 9,99
|
|IMASM
|71,65
|21.075.479
|% 9,98
|
|PEGYO
|2,30
|59.467.395
|% -9,80
|
|DESPC
|11,20
|9.343.183
|% -4,11
|
|SNKRN
|17,74
|365.867
|% -4,11
|
|MTRKS
|62,75
|5.847.301
|% -3,76
|
|SUMAS
|69,80
|100.142
|% -3,72
|
|THYAO
|49,90
|3.166.973.085
|% 1,84
|
|YKBNK
|4,76
|1.009.039.770
|% 0,21
|
|SISE
|21,16
|903.831.586
|% 0,57
|
|EKGYO
|3,22
|893.973.311
|% 0,94
|
|TOASO
|69,80
|768.307.834
|% 3,10
|
|EKGYO
|3,22
|893.973.311
|% 0,94
|
|SKBNK
|1,59
|391.147.946
|% 3,25
|
|YKBNK
|4,76
|1.009.039.770
|% 0,21
|
|TSKB
|2,60
|447.144.876
|% 4,00
|
|ADESE
|0,83
|124.265.253
|% 3,75
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9228
|17,9310
|% 0,41
|
|Euro
|18,1904
|18,2122
|% 0,68
|
|Sterlin
|21,5222
|21,6301
|% 0,49
|
|Frank
|18,5663
|18,6781
|% 0,54
|
|Riyal
|4,7588
|4,7827
|% 0,45
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.714
|1.714
|-3,39
|
|Altın Gr.
|989
|989
|2,98
|
|Cumhuriyet
|6.644
|6.744
|18,00
|
|Tam
|6.666
|6.723
|10,00
|
|Yarım
|3.248
|3.287
|5,00
|
|Çeyrek
|1.629
|1.643
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,51
|18,53
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|10,73
|10,74
|0,04
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,97
|
Seans Raporu
16:46
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