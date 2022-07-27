KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Altı Aylık Rapor
27.07.2022 16:39
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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27.07.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Altı Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048216
BIST
16:482.550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 13,17
|Açılış
|: 2.551
|
|Önceki Kapanış
|: 2.537
|
2.554
En Düşük
2.532
16:4817,9269
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0689
|Açılış
|: 18,0420
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9550
|
17,9370
En Düşük
17,8322
16:4818,2241
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,1341
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,2550
En Düşük
18,0653
16:48988,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 2,72
|Açılış
|: 988,69
|
|Önceki Kapanış
|: 985,98
|
993,04
En Düşük
984,04
BIST En Aktif Hisseler16:48
|CMENT
|34,10
|1.362.515
|% 10,00
|
|YEOTK
|93,05
|138.387.893
|% 9,99
|
|EMNIS
|36,32
|1.509.373
|% 9,99
|
|IMASM
|71,65
|21.075.479
|% 9,98
|
|LIDFA
|10,92
|67.958.484
|% 9,97
|
|PEGYO
|2,31
|60.407.909
|% -9,41
|
|SNKRN
|17,74
|365.867
|% -4,11
|
|DESPC
|11,23
|9.354.495
|% -3,85
|
|SUMAS
|69,80
|100.142
|% -3,72
|
|MTRKS
|62,80
|5.849.248
|% -3,68
|
|THYAO
|49,94
|3.175.406.789
|% 1,92
|
|YKBNK
|4,77
|1.020.102.790
|% 0,42
|
|SISE
|21,16
|907.591.535
|% 0,57
|
|EKGYO
|3,22
|895.108.897
|% 0,94
|
|TOASO
|69,80
|769.209.796
|% 3,10
|
|EKGYO
|3,22
|895.108.897
|% 0,94
|
|SKBNK
|1,59
|393.661.787
|% 3,25
|
|YKBNK
|4,77
|1.020.102.790
|% 0,42
|
|TSKB
|2,61
|451.196.715
|% 4,40
|
|ADESE
|0,83
|124.280.408
|% 3,75
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9242
|17,9269
|% 0,39
|
|Euro
|18,1980
|18,2241
|% 0,74
|
|Sterlin
|21,5355
|21,6435
|% 0,55
|
|Frank
|18,5805
|18,6924
|% 0,62
|
|Riyal
|4,7588
|4,7827
|% 0,45
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.715
|-2,01
|
|Altın Gr.
|990
|990
|4,08
|
|Cumhuriyet
|6.644
|6.744
|18,00
|
|Tam
|6.670
|6.727
|14,00
|
|Yarım
|3.250
|3.289
|7,00
|
|Çeyrek
|1.630
|1.644
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,57
|18,59
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,72
|10,74
|0,04
|
|B. Petrol
|101
|101
|1,26
|