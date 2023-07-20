KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Altı Aylık Rapor
20.07.2023 14:55
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Altı Aylık Rapor ve Ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1173811
BIST
'
17:336.693
En Düşük
|Değişim
|: 1,85%
|| 121,59
|Açılış
|: 6.633
|
|Önceki Kapanış
|: 6.571
|
6.519
En Yüksek
6.700
17:3326,8303
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0451
|Açılış
|: 27,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 27,2700
|
27,0842
En Düşük
26,7590
17:3329,9950
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0124
|Açılış
|: 30,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5000
|
30,4286
En Düşük
29,7344
17:331.701,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,45
|Açılış
|: 1.701,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.702,39
|
1.727,84
En Düşük
1.700,90
BIST En Aktif Hisseler17:33
|INGRM
|745,80
|44.256.618
|% 10,00
|
|ONCSM
|115,50
|360.378.744
|% 10,00
|
|ASTOR
|89,70
|8.133.608.045
|% 9,99
|
|TEZOL
|18,39
|252.654.966
|% 9,99
|
|SDTTR
|164,00
|188.522.619
|% 9,99
|
|RALYH
|77,45
|259.906.865
|% -9,99
|
|EUYO
|16,41
|15.843.033
|% -9,98
|
|FORTE
|71,45
|21.037.667
|% -9,96
|
|MAALT
|569,40
|90.360.840
|% -6,79
|
|EMKEL
|17,11
|333.424.996
|% -5,16
|
|THYAO
|225,20
|10.475.105.351
|% 0,72
|
|ASTOR
|89,70
|8.133.608.045
|% 9,99
|
|AKBNK
|25,00
|5.255.145.640
|% -0,08
|
|ASELS
|74,15
|5.164.204.717
|% 3,56
|
|YKBNK
|13,25
|4.925.271.237
|% 0,23
|
|EKGYO
|8,51
|4.875.284.226
|% 2,04
|
|YKBNK
|13,25
|4.925.271.237
|% 0,23
|
|ODAS
|9,78
|2.865.374.203
|% 9,76
|
|SKBNK
|2,91
|764.152.459
|% 3,93
|
|ZOREN
|3,68
|751.226.571
|% 2,79
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8238
|26,8303
|% 0,17
|
|Euro
|29,9190
|29,9950
|% -0,04
|
|Sterlin
|34,4108
|34,5834
|% -0,41
|
|Frank
|30,9015
|31,0877
|% -0,57
|
|Riyal
|7,1380
|7,1738
|% 0,21
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.969
|1.969
|-7,67
|
|Altın Gr.
|1.703
|1.704
|1,29
|
|Cumhuriyet
|11.493
|11.666
|-14,00
|
|Tam
|11.178
|11.339
|-37,00
|
|Yarım
|5.589
|5.696
|-18,00
|
|Çeyrek
|2.794
|2.848
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|24,90
|24,92
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|21,66
|21,67
|0,01
|
|B. Petrol
|79,98
|79,98
|0,52
|
Seans Raporu
17:33
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