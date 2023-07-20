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KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Altı Aylık Rapor

20.07.2023 14:57
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Altı Aylık Rapor


KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Altı Aylık Rapor )

Türkçe
Altı Aylık Rapor

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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1173824


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INGRM 745,80 43.800.188 % 10,00  
ODAS 9,80 2.810.454.585 % 9,99  
TEZOL 18,39 252.639.647 % 9,99  
ASTOR 89,70 8.132.095.433 % 9,99  
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17:34 Alış Satış %  
Dolar 26,8205 26,8265 % 0,15  
Euro 29,9378 29,9826 % -0,08  
Sterlin 34,4288 34,6014 % -0,36  
Frank 30,9140 31,1003 % -0,53  
Riyal 7,1409 7,1767 % 0,25  
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17:34 Alış Satış %  
Altın Ons 1.972 1.972 -4,82  
Altın Gr. 1.703 1.704 1,19  
Cumhuriyet 11.493 11.666 -14,00  
Tam 11.172 11.335 -41,00  
Yarım 5.586 5.693 -21,00  
Çeyrek 2.793 2.847 -10,00  
Gümüş.Ons 25,07 25,09 -0,07  
Gümüş Gr. 21,66 21,68 0,01  
B. Petrol 80,17 80,17 0,71  
Seans Raporu 17:34
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