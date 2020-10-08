KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
08.10.2020 14:35
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kurum Komisyon Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Oyak Men Değ. A.Ş 23.723,49 % 0,0075 % 0,0195 % 250,35
Kuveyt Türk Katılım Ban.A.Ş 2.212,74 % 0,015 % 0,0018 % 12,13
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879802
BIST
15:501.152
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,48
|Açılış
|: 1.157
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152
|
1.159
En Düşük
1.145
15:507,9429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0611
|Açılış
|: 7,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8770
|
7,9429
En Düşük
7,8628
15:509,3383
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0619
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2400
|
9,3543
En Düşük
9,2582
15:50483,70
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 5,14
|Açılış
|: 483,70
|
|Önceki Kapanış
|: 478,56
|
483,89
En Düşük
477,18
BIST En Aktif Hisseler15:50
|DYOBY
|13,20
|249.686.678
|% 10,00
|
|PRZMA
|6,05
|18.926.621
|% 10,00
|
|UTPYA
|18,37
|10.421.759
|% 10,00
|
|VANGD
|11,11
|3.051.717
|% 10,00
|
|IDGYO
|8,03
|2.031.748
|% 10,00
|
|TKURU
|550,20
|642.634
|% -10,00
|
|TLMAN
|29,34
|4.371.266
|% -10,00
|
|DIRIT
|2,52
|1.405.905
|% -10,00
|
|MRSHL
|344,40
|2.455.613
|% -9,96
|
|TUCLK
|8,26
|24.534.918
|% -9,92
|
|PETKM
|4,48
|1.064.692.003
|% 1,82
|
|SISE
|6,75
|968.896.356
|% 0,90
|
|ASELS
|18,19
|885.942.745
|% -1,99
|
|TUPRS
|81,85
|765.181.376
|% 1,99
|
|TKNSA
|9,27
|583.746.846
|% -4,83
|
|PETKM
|4,48
|1.064.692.003
|% 1,82
|
|IHLAS
|1,14
|231.931.740
|% 5,56
|
|YYAPI
|1,29
|230.960.352
|% 3,20
|
|YGYO
|1,16
|193.229.279
|% 5,45
|
|SKBNK
|1,69
|272.838.215
|% 0,60
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9372
|7,9429
|% 0,78
|
|Euro
|9,3294
|9,3383
|% 0,67
|
|Sterlin
|10,1984
|10,2496
|% 0,42
|
|Frank
|8,5933
|8,6451
|% 0,37
|
|Riyal
|2,1056
|2,1162
|% 0,48
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.899
|11,66
|
|Altın Gr.
|483
|483
|4,46
|
|Cumhuriyet
|3.197
|3.245
|43,00
|
|Tam
|3.181
|3.260
|40,36
|
|Yarım
|1.538
|1.577
|19,52
|
|Çeyrek
|771
|789
|9,76
|
|Gümüş.Ons
|24,08
|24,12
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,07
|
|B. Petrol
|42,82
|42,82
|0,83
|
Seans Raporu
15:50
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16:02XU100
Endeks 1, 151 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 08 altında . İşlem hacmi 13, 714.00 milyon TL de
-
15:59ATEKS
Yüzde -3.60 oranında düşüşle 21.96 lira fiyatla işlem gören hissede 300, 421 adet işlem
-
15:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ASELS, GUBRF, MGROS
-
15:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PETKM, TUPRS, TKFEN
-
15:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 44 kaybederek (% -0.04 ) 1, 052