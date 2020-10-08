KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
08.10.2020 14:54
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kurum Komisyon Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Oyak Men. Değ. A.Ş. 1.334,76 % 0,0026 % 0,0038 % 143,28
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879852
BIST
16:131.149
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -3,56
|Açılış
|: 1.157
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152
|
1.159
En Düşük
1.145
16:137,9417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0599
|Açılış
|: 7,9390
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8770
|
7,9421
En Düşük
7,8628
16:139,3370
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0606
|Açılış
|: 9,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2400
|
9,3543
En Düşük
9,2582
16:13484,23
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 5,67
|Açılış
|: 484,23
|
|Önceki Kapanış
|: 478,56
|
484,55
En Düşük
477,18
BIST En Aktif Hisseler16:11
|DYOBY
|13,20
|249.912.174
|% 10,00
|
|IDGYO
|8,03
|2.033.146
|% 10,00
|
|UTPYA
|18,37
|10.595.539
|% 10,00
|
|PRZMA
|6,05
|18.938.225
|% 10,00
|
|VANGD
|11,11
|3.063.694
|% 10,00
|
|TKURU
|550,20
|645.385
|% -10,00
|
|TLMAN
|29,34
|4.371.266
|% -10,00
|
|DIRIT
|2,52
|1.405.905
|% -10,00
|
|MRSHL
|344,40
|2.455.613
|% -9,96
|
|TUCLK
|8,26
|24.786.303
|% -9,92
|
|PETKM
|4,48
|1.110.067.539
|% 1,82
|
|SISE
|6,73
|995.806.481
|% 0,60
|
|ASELS
|18,15
|911.274.011
|% -2,21
|
|TUPRS
|81,70
|878.730.677
|% 1,81
|
|TKNSA
|9,28
|591.510.246
|% -4,72
|
|PETKM
|4,48
|1.110.067.539
|% 1,82
|
|IHLAS
|1,14
|242.937.826
|% 5,56
|
|YYAPI
|1,28
|233.524.016
|% 2,40
|
|SKBNK
|1,68
|288.509.923
|% 0,00
|
|YGYO
|1,14
|195.218.328
|% 3,64
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9376
|7,9420
|% 0,76
|
|Euro
|9,3318
|9,3379
|% 0,66
|
|Sterlin
|10,2140
|10,2652
|% 0,58
|
|Frank
|8,6049
|8,6567
|% 0,51
|
|Riyal
|2,1103
|2,1209
|% 0,70
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.898
|10,36
|
|Altın Gr.
|483
|484
|4,98
|
|Cumhuriyet
|3.197
|3.245
|43,00
|
|Tam
|3.184
|3.263
|42,77
|
|Yarım
|1.539
|1.578
|20,68
|
|Çeyrek
|772
|789
|10,34
|
|Gümüş.Ons
|24,04
|24,07
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|0,09
|
|B. Petrol
|42,89
|42,89
|0,90
|
Seans Raporu
16:11
daha fazla
-
16:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 24 kaybederek (% -0.41 ) 1, 277
-
16:22XU100
Endeks 1, 149 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 34 altında . İşlem hacmi 14, 327.00 milyon TL de
-
16:22OSTIM
Yüzde -3.43 oranında düşüşle 3.66 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 111, 996 adet işlem
-
16:17XU100
Endeks 1, 150 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 17 altında . İşlem hacmi 14, 146.00 milyon TL de
-
16:17BAYRK
Yüzde -3.31 oranında düşüşle 7.89 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 459, 565 adet işlem