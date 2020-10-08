KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
08.10.2020 15:04
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kurum Komisyon Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Oyak Men. Değ. A.Ş. 10.001,89 % 0,003 % 0,0052 % 172,69
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879870
BIST
16:191.149
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -3,42
|Açılış
|: 1.157
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152
|
1.159
En Düşük
1.145
16:197,9410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0592
|Açılış
|: 7,9380
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8770
|
7,9421
En Düşük
7,8628
16:199,3350
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0586
|Açılış
|: 9,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2400
|
9,3543
En Düşük
9,2582
16:19484,46
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 5,90
|Açılış
|: 484,46
|
|Önceki Kapanış
|: 478,56
|
484,55
En Düşük
477,18
BIST En Aktif Hisseler16:17
|DYOBY
|13,20
|249.942.230
|% 10,00
|
|UTPYA
|18,37
|10.724.368
|% 10,00
|
|PRZMA
|6,05
|18.946.193
|% 10,00
|
|VANGD
|11,11
|3.063.705
|% 10,00
|
|IDGYO
|8,03
|2.033.146
|% 10,00
|
|TKURU
|550,20
|645.385
|% -10,00
|
|TLMAN
|29,34
|4.371.266
|% -10,00
|
|DIRIT
|2,52
|1.405.905
|% -10,00
|
|MRSHL
|344,40
|2.455.613
|% -9,96
|
|TUCLK
|8,26
|24.850.590
|% -9,92
|
|PETKM
|4,47
|1.111.520.383
|% 1,59
|
|SISE
|6,73
|999.013.921
|% 0,60
|
|ASELS
|18,13
|916.721.127
|% -2,32
|
|TUPRS
|81,80
|888.924.300
|% 1,93
|
|GARAN
|6,99
|597.943.702
|% -0,29
|
|PETKM
|4,47
|1.111.520.383
|% 1,59
|
|IHLAS
|1,14
|243.162.074
|% 5,56
|
|YYAPI
|1,28
|234.273.307
|% 2,40
|
|SKBNK
|1,68
|291.485.981
|% 0,00
|
|YGYO
|1,14
|196.763.510
|% 3,64
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9355
|7,9413
|% 0,75
|
|Euro
|9,3249
|9,3366
|% 0,65
|
|Sterlin
|10,2243
|10,2756
|% 0,68
|
|Frank
|8,5981
|8,6499
|% 0,43
|
|Riyal
|2,1097
|2,1202
|% 0,67
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.899
|11,17
|
|Altın Gr.
|484
|484
|5,69
|
|Cumhuriyet
|3.201
|3.250
|48,00
|
|Tam
|3.186
|3.265
|44,63
|
|Yarım
|1.540
|1.579
|21,59
|
|Çeyrek
|772
|790
|10,79
|
|Gümüş.Ons
|24,03
|24,07
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,13
|6,14
|0,10
|
|B. Petrol
|42,91
|42,91
|0,92
|