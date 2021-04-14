KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.04.2021 15:21
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 202,84 % 0,0019 % 0,0035 % 184,48
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927973
BIST
16:171.399
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 20,64
|Açılış
|: 1.381
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.406
En Düşük
1.381
16:178,1043
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0014
|Açılış
|: 8,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,1332
En Düşük
8,0295
16:179,7010
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0039
|Açılış
|: 9,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,7345
En Düşük
9,6125
16:17452,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -1,96
|Açılış
|: 452,94
|
|Önceki Kapanış
|: 454,91
|
456,49
En Düşük
450,36
BIST En Aktif Hisseler16:15
|DITAS
|14,66
|3.244.595
|% 9,98
|
|TUREX
|19,31
|4.639.285
|% 9,97
|
|SASA
|46,54
|674.470.868
|% 9,97
|
|MTRKS
|54,50
|23.438.052
|% 9,97
|
|BLCYT
|21,44
|140.686.681
|% 9,95
|
|ANELE
|6,57
|113.065.697
|% -10,00
|
|BJKAS
|12,16
|77.858.899
|% -9,99
|
|TKURU
|331,40
|6.589.807
|% -9,99
|
|ORMA
|33,52
|470.554
|% -9,99
|
|FRIGO
|39,86
|17.967.800
|% -9,98
|
|GARAN
|6,90
|1.165.648.298
|% 2,99
|
|EREGL
|17,25
|1.062.945.700
|% 0,94
|
|SASA
|46,54
|674.470.868
|% 9,97
|
|KRDMD
|7,34
|555.035.848
|% -0,41
|
|SISE
|7,33
|505.852.557
|% 2,09
|
|YKBNK
|2,12
|430.051.018
|% 1,92
|
|GARAN
|6,90
|1.165.648.298
|% 2,99
|
|EKGYO
|1,88
|279.685.096
|% 5,03
|
|DOHOL
|3,21
|431.520.044
|% 3,55
|
|IHLAS
|0,66
|84.712.296
|% 3,13
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.744
|-1,41
|
|Altın Gr.
|454
|454
|-0,76
|
|Cumhuriyet
|3.003
|3.048
|-27,00
|
|Tam
|2.991
|3.069
|-25,00
|
|Yarım
|1.446
|1.484
|-12,09
|
|Çeyrek
|725
|742
|-6,04
|
|Gümüş.Ons
|25,40
|25,43
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,61
|-0,00
|
|B. Petrol
|64,60
|64,60
|0,93
|
Seans Raporu
16:15
daha fazla
-
16:31BOSSA
Yüzde 5.92 oranında artışla 26.82 lira fiyatla işlem gören hissede 586, 125 adet işlem
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16:30XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 22, 92 artarak (% 1.61 ) 1, 445
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16:30
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, GARAN, EKGYO
-
16:30XU100
Endeks 1, 400 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 55 üstünde . İşlem hacmi 12, 912.00 milyon TL de
-
16:30MRGYO
Yüzde 5.47 oranında artışla 2.12 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 154, 850 adet işlem