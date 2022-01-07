KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
07.01.2022 16:50
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Aracı Kuruma Ödenen Komisymanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
OYAK YATIRIM A.Ş. 12.024,77 % 0,000096 % 0,000966 % 10,078728
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989979
BIST
16:372.008
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,04
|Açılış
|: 2.020
|
|Önceki Kapanış
|: 2.008
|
2.032
En Düşük
1.994
16:3713,9087
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0668
|Açılış
|: 13,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7400
|
13,9315
En Düşük
13,7400
16:3715,7537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,1091
|Açılış
|: 15,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,7582
En Düşük
15,5317
16:37796,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 3,38
|Açılış
|: 796,97
|
|Önceki Kapanış
|: 793,59
|
802,62
En Düşük
790,94
BIST En Aktif Hisseler16:37
|UZERB
|51,20
|1.937.459
|% 9,97
|
|GEDZA
|18,22
|28.036.547
|% 9,96
|
|LIDFA
|4,76
|30.630.375
|% 9,93
|
|BRMEN
|2,12
|670.749
|% 9,84
|
|SODSN
|33,46
|525.889
|% 9,49
|
|DOBUR
|92,80
|11.989.036
|% -9,99
|
|ELITE
|19,84
|63.612.642
|% -9,98
|
|SEYKM
|9,48
|256.197.391
|% -7,96
|
|IHEVA
|1,01
|24.552.106
|% -4,72
|
|AYES
|23,54
|143.596
|% -4,70
|
|GARAN
|11,67
|3.593.148.360
|% 1,66
|
|EREGL
|30,42
|3.122.256.774
|% 0,73
|
|KRDMD
|11,26
|2.162.914.282
|% 6,33
|
|THYAO
|24,40
|2.113.928.095
|% -1,85
|
|YKBNK
|3,58
|1.455.733.790
|% 2,58
|
|YKBNK
|3,58
|1.455.733.790
|% 2,58
|
|GARAN
|11,67
|3.593.148.360
|% 1,66
|
|KRDMD
|11,26
|2.162.914.282
|% 6,33
|
|EKGYO
|2,31
|399.099.294
|% 2,21
|
|TSKB
|1,55
|268.539.377
|% 2,65
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8814
|13,9087
|% 0,48
|
|Euro
|15,7156
|15,7537
|% 0,70
|
|Sterlin
|18,7484
|18,8424
|% 0,72
|
|Frank
|14,9916
|15,0820
|% 0,53
|
|Riyal
|3,6854
|3,7038
|% 0,55
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|2,74
|
|Altın Gr.
|799
|799
|5,35
|
|Cumhuriyet
|5.310
|5.391
|55,00
|
|Tam
|5.286
|5.424
|57,64
|
|Yarım
|2.555
|2.624
|27,89
|
|Çeyrek
|1.282
|1.312
|13,94
|
|Gümüş.Ons
|22,11
|22,13
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|9,88
|9,90
|0,05
|
|B. Petrol
|82,88
|82,88
|0,89
|
Seans Raporu
16:37
daha fazla
-
16:52XU100
Endeks 2, 006 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 07 altında . İşlem hacmi 26, 939.00 milyon TL de
-
16:51TRCAS
Yüzde -3.08 oranında düşüşle 4.09 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 849, 845 adet işlem
-
16:50EGSER
Yüzde 6.04 oranında artışla 14.75 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 417, 495 adet işlem
-
16:49KRDMA
Yüzde 8.55 oranında artışla 9.14 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 981, 078 adet işlem
-
16:48OSMEN
Yüzde 8.44 oranında artışla 28.78 lira fiyatla işlem gören hissede 281, 510 adet işlem