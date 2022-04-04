KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
04.04.2022 17:09
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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04.04.2022
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
OYAK YATIRIM A.Ş. 10.581,91 % 0,000066 % 0,000085 % 1,289462
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015502
BIST
16:572.297
En Yüksek
|Değişim
|: 2,01%
|| 45,25
|Açılış
|: 2.264
|
|Önceki Kapanış
|: 2.252
|
2.299
En Düşük
2.264
16:5714,7016
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0181
|Açılış
|: 14,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6670
|
14,7178
En Düşük
14,6695
16:5716,1595
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0584
|Açılış
|: 16,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,2538
En Düşük
16,1298
16:57910,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,50
|Açılış
|: 910,64
|
|Önceki Kapanış
|: 909,14
|
914,60
En Düşük
904,60
BIST En Aktif Hisseler16:57
|ARMDA
|78,10
|6.753.216
|% 10,00
|
|IPEKE
|18,95
|162.490.535
|% 9,98
|
|AYGAZ
|30,26
|122.119.781
|% 9,96
|
|ULUSE
|137,00
|1.738.667
|% 9,95
|
|DAPGM
|22,56
|194.876.569
|% 9,94
|
|ATSYH
|18,65
|1.672.513
|% -5,81
|
|KARSN
|5,69
|1.725.391.916
|% -4,69
|
|EMNIS
|20,42
|62.163
|% -4,67
|
|PAPIL
|19,92
|21.572.532
|% -3,95
|
|SNKRN
|29,00
|146.277
|% -3,33
|
|GARAN
|12,59
|3.464.052.753
|% 1,12
|
|THYAO
|33,28
|2.665.816.346
|% 1,53
|
|SISE
|16,13
|2.377.657.352
|% 4,94
|
|AKBNK
|7,61
|2.290.951.574
|% 4,10
|
|KRDMD
|15,79
|2.252.736.883
|% 1,22
|
|EKGYO
|2,50
|1.464.552.960
|% 4,60
|
|AKBNK
|7,61
|2.290.951.574
|% 4,10
|
|KARSN
|5,69
|1.725.391.916
|% -4,69
|
|GARAN
|12,59
|3.464.052.753
|% 1,12
|
|YKBNK
|4,15
|1.062.043.108
|% 0,97
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6911
|14,7016
|% 0,12
|
|Euro
|16,1467
|16,1595
|% -0,36
|
|Sterlin
|19,2150
|19,3113
|% 0,09
|
|Frank
|15,8090
|15,9042
|% 0,04
|
|Riyal
|3,9041
|3,9236
|% 0,04
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.928
|2,41
|
|Altın Gr.
|913
|913
|3,63
|
|Cumhuriyet
|6.052
|6.143
|30,00
|
|Tam
|6.023
|6.173
|28,64
|
|Yarım
|2.911
|2.986
|13,86
|
|Çeyrek
|1.460
|1.493
|6,93
|
|Gümüş.Ons
|24,38
|24,41
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,58
|11,59
|-0,05
|
|B. Petrol
|108
|108
|3,23
|
Seans Raporu
16:57
daha fazla
-
17:12GRNYO
Yüzde 8.12 oranında artışla 2.53 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 406, 102 adet işlem
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17:11ITTFH
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17:09XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 55, 35 artarak (% 2.21 ) 2, 556
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17:09XU100
Endeks 2, 295 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 94 üstünde . İşlem hacmi 41, 103.00 milyon TL de
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17:07KOZAL
Yüzde 7.80 oranında artışla 156.10 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 690, 601 adet işlem