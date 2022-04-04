KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
04.04.2022 17:10
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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04.04.2022
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
OYAK YATIRIM A.Ş. 2.751,54 % 0,000076 % 0,000137 % 1,795186
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015506
BIST
17:072.300
En Yüksek
|Değişim
|: 2,15%
|| 48,35
|Açılış
|: 2.264
|
|Önceki Kapanış
|: 2.252
|
2.302
En Düşük
2.264
17:0714,7041
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0206
|Açılış
|: 14,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6670
|
14,7178
En Düşük
14,6695
17:0716,1699
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0480
|Açılış
|: 16,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,2538
En Düşük
16,1298
17:07910,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,97
|Açılış
|: 910,11
|
|Önceki Kapanış
|: 909,14
|
914,60
En Düşük
904,60
BIST En Aktif Hisseler17:05
|ARMDA
|78,10
|6.756.106
|% 10,00
|
|ULUSE
|137,00
|1.738.667
|% 9,95
|
|DAPGM
|22,56
|194.899.558
|% 9,94
|
|LIDER
|20,50
|3.608.103
|% 9,92
|
|ULKER
|17,01
|268.501.268
|% 9,32
|
|PAPIL
|19,89
|21.719.285
|% -4,10
|
|SNKRN
|29,00
|146.277
|% -3,33
|
|MEPET
|2,53
|3.130.833
|% -2,69
|
|SONME
|34,68
|4.978.372
|% -2,69
|
|BASCM
|3,29
|108.105
|% -2,66
|
|KOZAL
|156,00
|1.976.710.994
|% 7,73
|
|EKGYO
|2,50
|1.550.980.021
|% 4,60
|
|ODAS
|1,77
|259.850.335
|% 2,31
|
|PGSUS
|107,60
|204.918.972
|% 0,56
|
|BASGZ
|12,90
|196.425.225
|% -0,31
|
|EKGYO
|2,50
|1.550.980.021
|% 4,60
|
|ODAS
|1,77
|259.850.335
|% 2,31
|
|ADESE
|0,80
|48.532.518
|% 3,90
|
|ITTFH
|1,49
|60.376.995
|% 8,76
|
|KLGYO
|1,01
|28.106.233
|% 2,02
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6997
|14,7058
|% 0,15
|
|Euro
|16,1566
|16,1711
|% -0,29
|
|Sterlin
|19,2085
|19,3048
|% 0,06
|
|Frank
|15,8080
|15,9032
|% 0,03
|
|Riyal
|3,9042
|3,9238
|% 0,05
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.927
|1,27
|
|Altın Gr.
|912
|912
|2,98
|
|Cumhuriyet
|6.052
|6.143
|30,00
|
|Tam
|6.018
|6.168
|23,50
|
|Yarım
|2.909
|2.984
|11,37
|
|Çeyrek
|1.459
|1.492
|5,69
|
|Gümüş.Ons
|24,31
|24,34
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|11,54
|11,55
|-0,10
|
|B. Petrol
|108
|108
|3,36
|