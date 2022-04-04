KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
04.04.2022 17:10
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.04.2022
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
OYAK YATIRIM A.Ş. 5.183,88 % 0,000295 % 0,000087 % 0,294572
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015507
BIST
17:392.302
En Yüksek
|Değişim
|: 2,24%
|| 50,34
|Açılış
|: 2.264
|
|Önceki Kapanış
|: 2.252
|
2.303
En Düşük
2.264
17:3914,7152
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0317
|Açılış
|: 14,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6670
|
14,7178
En Düşük
14,6695
17:3916,1765
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0414
|Açılış
|: 16,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,2538
En Düşük
16,1298
17:39912,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,21
|Açılış
|: 912,35
|
|Önceki Kapanış
|: 909,14
|
914,60
En Düşük
904,60
BIST En Aktif Hisseler17:39
|ARMDA
|78,10
|6.835.378
|% 10,00
|
|IPEKE
|18,95
|162.905.407
|% 9,98
|
|ACSEL
|30,90
|41.088.898
|% 9,96
|
|AYGAZ
|30,26
|122.472.098
|% 9,96
|
|ULUSE
|137,00
|1.770.040
|% 9,95
|
|ATSYH
|18,65
|1.672.513
|% -5,81
|
|KARSN
|5,66
|1.830.191.881
|% -5,19
|
|EMNIS
|20,42
|62.163
|% -4,67
|
|TURGG
|208,90
|80.960.418
|% -4,22
|
|PAPIL
|19,88
|22.360.325
|% -4,15
|
|GARAN
|12,61
|3.831.468.620
|% 1,29
|
|THYAO
|33,24
|2.912.239.288
|% 1,40
|
|KRDMD
|15,84
|2.760.085.584
|% 1,54
|
|SISE
|16,19
|2.531.246.599
|% 5,34
|
|AKBNK
|7,63
|2.480.658.913
|% 4,38
|
|EKGYO
|2,51
|1.710.291.405
|% 5,02
|
|AKBNK
|7,63
|2.480.658.913
|% 4,38
|
|KARSN
|5,66
|1.830.191.881
|% -5,19
|
|GARAN
|12,61
|3.831.468.620
|% 1,29
|
|YKBNK
|4,17
|1.174.398.599
|% 1,46
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6977
|14,7152
|% 0,22
|
|Euro
|16,1556
|16,1765
|% -0,26
|
|Sterlin
|19,2289
|19,3253
|% 0,16
|
|Frank
|15,8032
|15,8984
|% 0,00
|
|Riyal
|3,9068
|3,9263
|% 0,11
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.936
|1.936
|10,58
|
|Altın Gr.
|913
|913
|3,93
|
|Cumhuriyet
|6.036
|6.127
|14,00
|
|Tam
|6.008
|6.158
|13,52
|
|Yarım
|2.904
|2.979
|6,55
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|3,27
|
|Gümüş.Ons
|24,49
|24,52
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,52
|11,53
|-0,11
|
|B. Petrol
|108
|108
|3,58
|
Seans Raporu
17:39
daha fazla
-
17:54XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 63, 85 artarak (% 2.55 ) 2, 565
-
17:54
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, ASUZU, ARMDA
-
17:54XU100
Endeks 2, 302 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 22 üstünde . İşlem hacmi 46, 088.00 milyon TL de
-
17:54ACSEL
Yüzde 9.96 oranında artışla 30.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 393, 359 adet işlem
-
17:53CANTE
Yüzde 6.17 oranında artışla 24.44 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 438, 698 adet işlem