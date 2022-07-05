KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
05.07.2022 12:35
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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05.07.2022
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
OYAK YATIRIM A.Ş. 56.063,95 % 0,000051 % 0,000083 % 1,611331
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041476
BIST
13:492.404
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -2,02
|Açılış
|: 2.418
|
|Önceki Kapanış
|: 2.406
|
2.426
En Düşük
2.389
13:4916,9866
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,1604
|Açılış
|: 17,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8450
|
16,9866
En Düşük
16,7799
13:4917,5040
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0328
|Açılış
|: 17,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5850
|
17,6240
En Düşük
17,4582
13:49983,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 5,89
|Açılış
|: 983,67
|
|Önceki Kapanış
|: 977,78
|
985,93
En Düşük
975,78
BIST En Aktif Hisseler13:49
|OYAYO
|10,39
|10.653.597
|% 9,25
|
|UFUK
|65,40
|471.479
|% 7,30
|
|IMASM
|55,80
|16.405.600
|% 6,49
|
|GEREL
|4,47
|19.056.055
|% 6,43
|
|GZNMI
|44,78
|17.818.776
|% 6,42
|
|ULUSE
|207,00
|11.918.973
|% -10,00
|
|ISBTR
|43.333,30
|43.333
|% -7,91
|
|BALAT
|10,90
|496.103
|% -6,03
|
|ESCOM
|18,47
|14.970.403
|% -5,28
|
|BASCM
|3,46
|68.533
|% -5,21
|
|THYAO
|47,08
|2.230.909.738
|% -1,26
|
|HEKTS
|30,58
|924.016.089
|% 6,18
|
|EREGL
|26,04
|839.310.478
|% 0,31
|
|SISE
|21,20
|794.592.666
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,86
|777.172.386
|% 1,06
|
|EKGYO
|2,86
|777.172.386
|% 1,06
|
|YKBNK
|4,30
|531.296.844
|% 0,47
|
|ODAS
|2,79
|290.962.116
|% 2,20
|
|TSKB
|1,99
|115.612.203
|% 0,51
|
|ISCTR
|4,49
|216.076.447
|% 2,05
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,9711
|16,9866
|% 0,95
|
|Euro
|17,4815
|17,5040
|% -0,19
|
|Sterlin
|20,3675
|20,4696
|% 0,41
|
|Frank
|17,5356
|17,6412
|% 0,67
|
|Riyal
|4,5104
|4,5330
|% 0,99
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|-5,75
|
|Altın Gr.
|984
|984
|6,52
|
|Cumhuriyet
|6.576
|6.675
|36,00
|
|Tam
|6.576
|6.656
|30,00
|
|Yarım
|3.219
|3.254
|14,00
|
|Çeyrek
|1.612
|1.627
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,84
|19,87
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,84
|10,85
|0,04
|
|B. Petrol
|112
|112
|-1,34
|