KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
05.07.2022 12:35
mları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
OYAK YATIRIM A.Ş. 8.468,1009 % 0,000025 % 0,000017 % 0,707938
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041478
BIST
13:492.404
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -2,02
|Açılış
|: 2.418
|
|Önceki Kapanış
|: 2.406
|
2.426
En Düşük
2.389
13:4916,9866
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,1604
|Açılış
|: 17,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8450
|
16,9866
En Düşük
16,7799
13:4917,5040
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0328
|Açılış
|: 17,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5850
|
17,6240
En Düşük
17,4582
13:49983,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 5,89
|Açılış
|: 983,67
|
|Önceki Kapanış
|: 977,78
|
985,93
En Düşük
975,78
BIST En Aktif Hisseler13:49
|OYAYO
|10,39
|10.674.585
|% 9,25
|
|UFUK
|65,40
|471.479
|% 7,30
|
|GZNMI
|45,00
|18.107.440
|% 6,94
|
|CANTE
|42,50
|30.213.849
|% 6,25
|
|RTALB
|6,78
|50.343.267
|% 6,10
|
|ULUSE
|207,00
|11.920.422
|% -10,00
|
|ISBTR
|43.333,30
|43.333
|% -7,91
|
|BALAT
|10,90
|496.103
|% -6,03
|
|LIDFA
|9,46
|25.875.664
|% -5,78
|
|ESCOM
|18,47
|14.977.615
|% -5,28
|
|THYAO
|47,10
|2.232.073.428
|% -1,22
|
|HEKTS
|30,48
|928.711.252
|% 5,83
|
|EREGL
|26,04
|839.743.547
|% 0,31
|
|SISE
|21,22
|795.707.496
|% 0,09
|
|EKGYO
|2,86
|777.470.118
|% 1,06
|
|EKGYO
|2,86
|777.470.118
|% 1,06
|
|YKBNK
|4,30
|531.386.782
|% 0,47
|
|ODAS
|2,79
|290.966.301
|% 2,20
|
|TSKB
|1,99
|115.617.868
|% 0,51
|
|ISCTR
|4,49
|216.134.405
|% 2,05
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,9711
|16,9866
|% 0,95
|
|Euro
|17,4815
|17,5040
|% -0,19
|
|Sterlin
|20,3830
|20,4852
|% 0,49
|
|Frank
|17,5188
|17,6243
|% 0,57
|
|Riyal
|4,5097
|4,5323
|% 0,97
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.802
|-6,47
|
|Altın Gr.
|984
|984
|6,16
|
|Cumhuriyet
|6.571
|6.670
|31,00
|
|Tam
|6.575
|6.653
|27,00
|
|Yarım
|3.218
|3.253
|13,00
|
|Çeyrek
|1.612
|1.626
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,83
|19,85
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,82
|10,84
|0,03
|
|B. Petrol
|112
|112
|-1,50
|