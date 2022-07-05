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KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

05.07.2022 12:35
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri


KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )

Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

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05.07.2022
Bildirim İçeriği

Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
OYAK YATIRIM A.Ş. 17.014,98 % 0,000061 % 0,000134 % 2,197044
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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OYAYO 10,30 8.840.996 % 8,31  
IMASM 55,80 9.817.152 % 6,49  
RTALB 6,78 45.487.479 % 6,10  
GZNMI 44,28 10.614.895 % 5,23  
TETMT 237,20 8.387.526 % 5,10  
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12:38 Alış Satış %  
Dolar 16,9743 16,9832 % 0,93  
Euro 17,4637 17,4786 % -0,33  
Sterlin 20,3814 20,4836 % 0,48  
Frank 17,5464 17,6521 % 0,73  
Riyal 4,5080 4,5306 % 0,94  
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12:38 Alış Satış %  
Altın Ons 1.804 1.805 -3,45  
Altın Gr. 984 984 6,38  
Cumhuriyet 6.569 6.668 29,00  
Tam 6.575 6.656 30,00  
Yarım 3.218 3.255 15,00  
Çeyrek 1.612 1.627 8,00  
Gümüş.Ons 19,88 19,91 -0,08  
Gümüş Gr. 10,84 10,87 0,06  
B. Petrol 113 113 -0,41  
Seans Raporu 12:38
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