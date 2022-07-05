KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
05.07.2022 12:35
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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05.07.2022
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
OYAK YATIRIM A.Ş. 2.465,469 % 0,000053 % 0,000341 % 6,486025
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041473
BIST
17:372.381
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -24,61
|Açılış
|: 2.418
|
|Önceki Kapanış
|: 2.406
|
2.426
En Düşük
2.359
17:3716,9813
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,1551
|Açılış
|: 17,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8450
|
17,0624
En Düşük
16,7799
17:3717,4171
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,1197
|Açılış
|: 17,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5850
|
17,6240
En Düşük
17,4019
17:37968,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -9,01
|Açılış
|: 968,76
|
|Önceki Kapanış
|: 977,78
|
988,46
En Düşük
965,87
BIST En Aktif Hisseler17:37
|GEREL
|4,62
|49.048.050
|% 10,00
|
|RTALB
|7,02
|78.170.533
|% 9,86
|
|OYAYO
|10,31
|14.561.003
|% 8,41
|
|GLRYH
|3,24
|32.027.391
|% 8,00
|
|UFUK
|65,40
|861.459
|% 7,30
|
|ULUSE
|207,00
|14.027.268
|% -10,00
|
|ISBTR
|43.333,30
|43.333
|% -7,91
|
|DIRIT
|2,36
|68.918
|% -7,09
|
|KAPLM
|45,16
|13.274.128
|% -6,50
|
|SERVE
|25,50
|263.039
|% -6,25
|
|THYAO
|46,96
|3.967.610.060
|% -1,51
|
|EREGL
|26,08
|1.597.185.364
|% 0,46
|
|SISE
|21,10
|1.561.931.032
|% -0,47
|
|HEKTS
|30,62
|1.414.520.792
|% 6,32
|
|SASA
|39,84
|1.270.225.524
|% -1,63
|
|EKGYO
|2,81
|1.137.075.705
|% -0,71
|
|YKBNK
|4,21
|895.799.649
|% -1,64
|
|ODAS
|2,80
|509.667.788
|% 2,56
|
|TSKB
|1,96
|209.893.851
|% -1,01
|
|ISCTR
|4,42
|418.739.117
|% 0,45
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,9796
|16,9813
|% 0,92
|
|Euro
|17,3994
|17,4171
|% -0,68
|
|Sterlin
|20,2543
|20,3559
|% -0,15
|
|Frank
|17,4689
|17,5741
|% 0,29
|
|Riyal
|4,5105
|4,5331
|% 0,99
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|-33,03
|
|Altın Gr.
|968
|968
|-9,66
|
|Cumhuriyet
|6.489
|6.587
|-52,00
|
|Tam
|6.488
|6.595
|-31,00
|
|Yarım
|3.176
|3.225
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.591
|1.612
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,25
|19,27
|-0,72
|
|Gümüş Gr.
|10,58
|10,60
|-0,21
|
|B. Petrol
|107
|107
|-6,02
|
Seans Raporu
17:37
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-
17:52POLHO
Yüzde -4.38 oranında düşüşle 4.15 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 038, 871 adet işlem
-
17:51BMSCH
Yüzde -4.83 oranında düşüşle 10.44 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 607, 707 adet işlem
-
17:50
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, FROTO, TUPRS
-
17:50
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HEKTS, GUBRF, ISCTR
-
17:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -18, 38 kaybederek (% -0.86 ) 2, 114