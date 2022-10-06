KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
06.10.2022 12:04
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracılık Komisyon Raporu
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
OYAK YATIRIM A.Ş. 2.488,09 % 0,000028 % 0,000264 % 9,338867
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067924
BIST
17:543.554
En Yüksek
|Değişim
|: 2,00%
|| 69,55
|Açılış
|: 3.520
|
|Önceki Kapanış
|: 3.484
|
3.565
En Düşük
3.508
17:5418,5841
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0431
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6400
|
18,6705
En Düşük
18,5492
17:5418,3350
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0278
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3400
|
18,5165
En Düşük
18,2641
17:541.022,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -2,78
|Açılış
|: 1.022,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.025,34
|
1.030,90
En Düşük
1.020,44
BIST En Aktif Hisseler17:53
|KMPUR
|66,00
|233.805.243
|% 10,00
|
|AKENR
|3,31
|191.104.902
|% 9,97
|
|ERBOS
|153,50
|236.004.756
|% 9,96
|
|PKART
|22,08
|19.187.686
|% 9,96
|
|ELITE
|27,62
|49.064.213
|% 9,95
|
|INFO
|9,65
|8.710.476
|% -9,98
|
|KIMMR
|8,88
|9.806.841
|% -9,94
|
|EKIZ
|13,42
|1.055.413
|% -9,87
|
|CMENT
|53,70
|266.390
|% -5,21
|
|RODRG
|36,84
|4.946.013
|% -5,00
|
|SASA
|85,40
|7.633.212.408
|% 3,20
|
|THYAO
|84,50
|5.529.939.362
|% -0,35
|
|SISE
|29,54
|4.698.309.468
|% 4,16
|
|EKGYO
|4,27
|2.555.660.316
|% 1,18
|
|YKBNK
|8,14
|2.382.564.333
|% 4,23
|
|EKGYO
|4,27
|2.555.660.316
|% 1,18
|
|ZOREN
|4,72
|1.495.992.038
|% -0,42
|
|YKBNK
|8,14
|2.382.564.333
|% 4,23
|
|DOHOL
|5,34
|1.529.002.420
|% 4,50
|
|ISCTR
|8,34
|1.642.267.328
|% 2,58
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5719
|18,5860
|% -0,22
|
|Euro
|18,3253
|18,3429
|% -0,11
|
|Sterlin
|20,7390
|20,8430
|% -1,17
|
|Frank
|18,6960
|18,8086
|% -0,64
|
|Riyal
|4,9277
|4,9524
|% 0,02
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|-4,04
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.023
|-2,78
|
|Cumhuriyet
|6.836
|6.939
|27,00
|
|Tam
|6.857
|6.923
|-21,00
|
|Yarım
|3.341
|3.385
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.674
|1.692
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|20,50
|20,52
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|12,21
|12,23
|-0,12
|
|B. Petrol
|94,11
|94,11
|0,74
|