KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
04.01.2023 16:17
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracılık Komisyon Raporu KEF
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
OYAK YATIRIM A.Ş. 325.349,8438 % 0,000627 % 0,000134 % 0,212886
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş. 200 % 0,000981 % 0 % 0,000084
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093175
BIST
16:535.531
En Yüksek
|Değişim
|: -1,70%
|| -95,55
|Açılış
|: 5.647
|
|Önceki Kapanış
|: 5.627
|
5.652
En Düşük
5.514
16:5318,7464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0247
|Açılış
|: 18,8430
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,8040
En Düşük
18,6882
16:5319,9186
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,1525
|Açılış
|: 19,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9545
En Düşük
19,7379
16:531.121,08
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 15,26
|Açılış
|: 1.122,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.105,82
|
1.124,07
En Düşük
1.105,36
BIST En Aktif Hisseler16:53
|BFREN
|5.230,80
|314.927.939
|% 10,00
|
|EYGYO
|22,90
|15.992.352
|% 9,99
|
|SAMAT
|21,02
|46.895.315
|% 9,94
|
|DYOBY
|29,20
|76.148.371
|% 9,94
|
|VERUS
|118,30
|33.102.238
|% 9,94
|
|ULUSE
|225,00
|55.304.499
|% -10,00
|
|MRGYO
|6,05
|9.723.927
|% -9,97
|
|MARTI
|6,08
|5.133.052
|% -9,93
|
|SANEL
|20,66
|23.432.614
|% -8,83
|
|TUREX
|28,06
|46.681.713
|% -8,42
|
|EREGL
|43,00
|10.958.232.716
|% 1,80
|
|KRDMD
|19,68
|7.633.966.816
|% 4,63
|
|EKGYO
|9,38
|6.651.454.584
|% -0,42
|
|ASELS
|65,40
|6.146.780.940
|% -5,35
|
|THYAO
|144,60
|5.897.031.255
|% -1,90
|
|EKGYO
|9,38
|6.651.454.584
|% -0,42
|
|KRDMD
|19,68
|7.633.966.816
|% 4,63
|
|EREGL
|43,00
|10.958.232.716
|% 1,80
|
|YKBNK
|11,68
|2.878.556.642
|% -0,43
|
|ISCTR
|12,64
|2.750.772.051
|% -0,24
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7408
|18,7464
|% 0,13
|
|Euro
|19,9016
|19,9186
|% 0,77
|
|Sterlin
|22,5319
|22,6449
|% 0,85
|
|Frank
|20,1327
|20,2540
|% 1,09
|
|Riyal
|4,9707
|4,9956
|% 0,17
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.860
|21,51
|
|Altın Gr.
|1.121
|1.122
|15,90
|
|Cumhuriyet
|7.539
|7.653
|69,00
|
|Tam
|7.581
|7.639
|64,00
|
|Yarım
|3.671
|3.734
|31,00
|
|Çeyrek
|1.841
|1.867
|16,00
|
|Gümüş.Ons
|24,20
|24,24
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|14,58
|14,60
|0,17
|
|B. Petrol
|79,98
|79,98
|-2,12
|
Seans Raporu
16:53
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17:08XU100
Endeks 5, 536 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 61 altında . İşlem hacmi 101, 731.00 milyon TL de
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17:08SANEL
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Yüzde -6.82 oranında düşüşle 24.60 lira fiyatla işlem gören hissede 632, 180 adet işlem
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17:06DGNMO
Yüzde -5.37 oranında düşüşle 7.75 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 653, 986 adet işlem
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17:05ARSAN
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