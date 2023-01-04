Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

04.01.2023 16:17
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri


KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )

Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği

Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

Aracılık Komisyon Raporu KED
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
OYAK YATIRIM A.Ş. 10.907,6652 % 0,000069 % 0,000434 % 6,267547



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093176


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:085.549
Değişim :  -1,39% |  -77,94
Açılış :  5.647  
Önceki Kapanış :  5.627  
En Yüksek
5.652 En Düşük
5.538
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:07
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EYGYO 22,90 14.946.235 % 9,99  
ADEL 135,50 78.225.731 % 9,98  
VERUS 118,30 32.222.795 % 9,94  
DYOBY 29,20 73.411.017 % 9,94  
SAMAT 21,02 43.406.251 % 9,94  
daha fazla
16:07 Alış Satış %  
Dolar 18,7388 18,7482 % 0,14  
Euro 19,8893 19,9023 % 0,69  
Sterlin 22,5190 22,6319 % 0,80  
Frank 20,1168 20,2380 % 1,01  
Riyal 4,9707 4,9956 % 0,17  
daha fazla
16:07 Alış Satış %  
Altın Ons 1.853 1.853 14,90  
Altın Gr. 1.117 1.117 11,36  
Cumhuriyet 7.511 7.625 41,00  
Tam 7.547 7.604 29,00  
Yarım 3.655 3.717 14,00  
Çeyrek 1.833 1.859 8,00  
Gümüş.Ons 24,12 24,15 0,16  
Gümüş Gr. 14,54 14,57 0,14  
B. Petrol 79,40 79,40 -2,70  
Seans Raporu 16:07
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru