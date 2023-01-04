KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
04.01.2023 16:17
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracılık Komisyon Raporu KEK
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
OYAK YATIRIM A.Ş. 25.135,614 % 0,000066 % 0,000174
16:085.549
En Yüksek
|Değişim
|: -1,39%
|| -77,94
|Açılış
|: 5.647
|
|Önceki Kapanış
|: 5.627
|
5.652
En Düşük
5.538
16:0818,7520
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0303
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,8040
En Düşük
18,6882
16:0819,9023
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1362
|Açılış
|: 19,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9545
En Düşük
19,7379
16:081.117,33
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 11,51
|Açılış
|: 1.117,55
|
|Önceki Kapanış
|: 1.105,82
|
1.124,07
En Düşük
1.105,36
BIST En Aktif Hisseler16:07
|EYGYO
|22,90
|14.946.235
|% 9,99
|
|ADEL
|135,50
|78.225.731
|% 9,98
|
|VERUS
|118,30
|32.222.795
|% 9,94
|
|DYOBY
|29,20
|73.411.017
|% 9,94
|
|SAMAT
|21,02
|43.406.251
|% 9,94
|
|ULUSE
|225,00
|55.243.074
|% -10,00
|
|MRGYO
|6,05
|9.269.312
|% -9,97
|
|MARTI
|6,08
|4.780.412
|% -9,93
|
|LIDER
|88,50
|23.501.095
|% -9,14
|
|KMPUR
|104,50
|124.385.884
|% -7,93
|
|EREGL
|42,90
|9.575.405.465
|% 1,56
|
|KRDMD
|19,61
|6.759.079.348
|% 4,25
|
|EKGYO
|9,33
|6.052.177.369
|% -0,96
|
|ASELS
|65,50
|5.342.299.543
|% -5,21
|
|THYAO
|145,30
|5.222.130.021
|% -1,42
|
|EKGYO
|9,33
|6.052.177.369
|% -0,96
|
|KRDMD
|19,61
|6.759.079.348
|% 4,25
|
|EREGL
|42,90
|9.575.405.465
|% 1,56
|
|YKBNK
|11,69
|2.504.950.076
|% -0,34
|
|ISCTR
|12,66
|2.444.191.226
|% -0,08
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7388
|18,7482
|% 0,14
|
|Euro
|19,8893
|19,9023
|% 0,69
|
|Sterlin
|22,5190
|22,6319
|% 0,80
|
|Frank
|20,1168
|20,2380
|% 1,01
|
|Riyal
|4,9707
|4,9956
|% 0,17
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.853
|14,90
|
|Altın Gr.
|1.117
|1.117
|11,36
|
|Cumhuriyet
|7.511
|7.625
|41,00
|
|Tam
|7.547
|7.604
|29,00
|
|Yarım
|3.655
|3.717
|14,00
|
|Çeyrek
|1.833
|1.859
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|24,12
|24,15
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|14,54
|14,57
|0,14
|
|B. Petrol
|79,40
|79,40
|-2,70
|