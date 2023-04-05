KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
05.04.2023 15:05
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracılık Komisyon Raporu KED
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
OYAK YATIRIM A.Ş. 7.257,36 % 0,000083 % 0,000115 % 1,395109
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132005
BIST
18:054.920
En Yüksek
|Değişim
|: -1,29%
|| -64,24
|Açılış
|: 4.997
|
|Önceki Kapanış
|: 4.984
|
5.029
En Düşük
4.920
18:0519,2532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0402
|Açılış
|: 19,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6450
|
19,2675
En Düşük
19,2018
18:0521,1691
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,1103
|Açılış
|: 21,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4000
|
21,2404
En Düşük
21,0407
18:051.250,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,69
|Açılış
|: 1.250,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.248,78
|
1.257,73
En Düşük
1.244,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALFAS
|312,40
|728.516.344
|% 10,00
|
|AKFYE
|16,63
|2.298.984.935
|% 9,99
|
|NATEN
|148,80
|203.008.620
|% 9,98
|
|SEKUR
|17,20
|18.717.794
|% 9,97
|
|EUREN
|11,36
|494.093.918
|% 9,97
|
|DGGYO
|36,00
|18.821.048
|% -10,00
|
|DOGUB
|19,98
|62.620.952
|% -10,00
|
|ONCSM
|143,50
|124.075.778
|% -9,63
|
|GEREL
|17,96
|521.202.851
|% -9,11
|
|EKSUN
|78,05
|4.754.575.177
|% -8,87
|
|EKSUN
|78,05
|4.754.575.177
|% -8,87
|
|THYAO
|125,30
|4.319.837.027
|% -2,19
|
|ASTOR
|57,00
|3.926.229.901
|% 6,24
|
|EREGL
|35,42
|2.738.887.471
|% -1,50
|
|KOZAL
|21,28
|2.502.266.528
|% -0,56
|
|EKGYO
|6,38
|1.032.132.705
|% -2,60
|
|ISCTR
|12,10
|1.920.184.028
|% -2,58
|
|AKFYE
|16,63
|2.298.984.935
|% 9,99
|
|YKBNK
|9,62
|1.191.292.919
|% -2,04
|
|KOZAL
|21,28
|2.502.266.528
|% -0,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2478
|19,2537
|% 0,21
|
|Euro
|21,1137
|21,1678
|% 0,52
|
|Sterlin
|23,9185
|24,0385
|% -0,15
|
|Frank
|21,1905
|21,3181
|% 0,30
|
|Riyal
|5,1154
|5,1410
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.019
|2.019
|-1,26
|
|Altın Gr.
|1.248
|1.249
|-0,24
|
|Cumhuriyet
|8.467
|8.595
|108,00
|
|Tam
|8.482
|8.559
|-23,00
|
|Yarım
|4.143
|4.188
|-11,00
|
|Çeyrek
|2.071
|2.094
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,87
|24,91
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|15,39
|15,40
|-0,06
|
|B. Petrol
|84,78
|84,78
|-0,16
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59SELGD
Yüzde -5.76 oranında düşüşle 6.22 lira fiyatla işlem gören hissede 922, 400 adet işlem
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17:58YKSLN
Yüzde -4.78 oranında düşüşle 10.35 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 709, 564 adet işlem
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17:57KARTN
Yüzde -3.96 oranında düşüşle 70.30 lira fiyatla işlem gören hissede 343, 762 adet işlem
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17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -45, 44 kaybederek (% -1.01 ) 4, 448
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EUKYO, KIMMR, YAYLA, EUYO, IHAAS, VANGD, COSMO, ALFAS, AKFYE, SEKUR