KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
07.07.2023 15:46
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracılık Komisyon Raporu
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
OYAK YATIRIM A.Ş. 12.278,76 % 0,000074 % 0,000062 % 0,849331
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1167297
BIST
'
17:596.190
En Düşük
|Değişim
|: 0,79%
|| 48,72
|Açılış
|: 6.140
|
|Önceki Kapanış
|: 6.141
|
6.117
En Yüksek
6.223
17:5926,0991
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0263
|Açılış
|: 26,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1400
|
26,2082
En Düşük
26,0011
17:5928,5682
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,1443
|Açılış
|: 28,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4000
|
28,7006
En Düşük
28,1922
17:591.620,30
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 17,68
|Açılış
|: 1.620,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.602,62
|
1.621,37
En Düşük
1.599,18
BIST En Aktif Hisseler17:59
|SKTAS
|3,77
|31.536.268
|% 34,64
|
|LIDER
|94,60
|134.139.514
|% 10,00
|
|HKTM
|55,00
|193.671.424
|% 10,00
|
|DOBUR
|46,86
|21.891.999
|% 10,00
|
|MMCAS
|5,39
|476.422
|% 10,00
|
|MACKO
|87,30
|349.841.289
|% -10,00
|
|IHAAS
|29,98
|212.528.468
|% -9,97
|
|KLNMA
|11,50
|971.338
|% -8,22
|
|OYAYO
|14,93
|35.508.806
|% -4,66
|
|PETUN
|60,00
|43.190.921
|% -4,23
|
|ASTOR
|81,70
|8.628.479.878
|% 4,95
|
|THYAO
|215,40
|6.593.659.909
|% -0,55
|
|EKGYO
|8,47
|5.551.053.084
|% 6,68
|
|EREGL
|39,02
|4.436.601.178
|% 1,61
|
|TUPRS
|91,15
|3.613.395.031
|% 3,52
|
|EKGYO
|8,47
|5.551.053.084
|% 6,68
|
|ZOREN
|3,58
|616.790.771
|% 0,28
|
|DOHOL
|10,94
|1.583.897.696
|% 5,39
|
|YKBNK
|12,94
|1.886.559.928
|% -0,61
|
|KRDMD
|24,26
|2.878.463.939
|% 4,75
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0670
|26,0958
|% 0,09
|
|Euro
|28,5397
|28,5919
|% 0,59
|
|Sterlin
|33,3141
|33,4812
|% 0,56
|
|Frank
|29,1553
|29,3309
|% 0,48
|
|Riyal
|6,9261
|6,9609
|% -0,08
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.928
|17,02
|
|Altın Gr.
|1.620
|1.620
|17,74
|
|Cumhuriyet
|10.772
|10.935
|14,00
|
|Tam
|10.434
|10.685
|19,00
|
|Yarım
|5.225
|5.367
|10,00
|
|Çeyrek
|2.621
|2.684
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,04
|23,07
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|19,37
|19,39
|0,33
|
|B. Petrol
|77,67
|77,67
|1,17
|