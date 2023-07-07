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KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

07.07.2023 15:46
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri


KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )

Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

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Bildirim İçeriği

Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

Aracılık Komisyon Raporu
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
OYAK YATIRIM A.Ş. 110.233,723 % 0,002428 % 0,000407 % 0,16746



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1167302


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HKTM 55,00 193.671.424 % 10,00  
DOBUR 46,86 21.891.999 % 10,00  
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Sterlin 33,3141 33,4812 % 0,56  
Frank 29,1553 29,3309 % 0,48  
Riyal 6,9261 6,9609 % -0,08  
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17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.928 1.928 17,02  
Altın Gr. 1.620 1.620 17,74  
Cumhuriyet 10.772 10.935 14,00  
Tam 10.434 10.685 19,00  
Yarım 5.225 5.367 10,00  
Çeyrek 2.621 2.684 5,00  
Gümüş.Ons 23,04 23,07 0,34  
Gümüş Gr. 19,37 19,39 0,33  
B. Petrol 77,67 77,67 1,17  
Seans Raporu 17:59
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