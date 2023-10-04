KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
04.10.2023 10:30
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracılık Komisyon Raporu
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
OYAK YATIRIM A.Ş. 78.324,62 % 0,000099 % 0,000046 % 0,465409
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199280
BIST
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13:188.434
En Düşük
|Değişim
|: -0,94%
|| -79,99
|Açılış
|: 8.524
|
|Önceki Kapanış
|: 8.514
|
8.403
En Yüksek
8.533
13:1827,5710
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,1353
|Açılış
|: 27,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,5600
|
27,6709
En Düşük
27,4339
13:1829,0119
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,2370
|Açılış
|: 29,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
29,0848
En Düşük
28,7079
13:181.615,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 3,61
|Açılış
|: 1.615,59
|
|Önceki Kapanış
|: 1.611,99
|
1.622,59
En Düşük
1.606,05
BIST En Aktif Hisseler13:18
|ICUGS
|9,02
|4.620.891
|% 10,00
|
|BFREN
|8.155,10
|17.182.796
|% 10,00
|
|ISBTR
|308.432,10
|14.197.642
|% 10,00
|
|DMRGD
|14,97
|3.621.258
|% 9,99
|
|MRSHL
|795,90
|58.853.899
|% 9,99
|
|QNBFB
|294,60
|13.264.660
|% -9,99
|
|MIATK
|548,20
|102.786.137
|% -9,97
|
|SNPAM
|50,65
|659.260
|% -9,96
|
|TARKM
|444,40
|197.845.547
|% -9,86
|
|HLGYO
|5,41
|282.148.407
|% -5,91
|
|THYAO
|241,80
|4.209.184.498
|% -2,38
|
|TUPRS
|150,60
|3.862.335.866
|% -2,84
|
|ZOREN
|7,57
|3.412.676.457
|% 9,87
|
|PETKM
|21,96
|2.720.425.965
|% 0,73
|
|BIMAS
|287,80
|2.415.904.815
|% 1,16
|
|ZOREN
|7,57
|3.412.676.457
|% 9,87
|
|IHLAS
|1,29
|185.342.287
|% 4,03
|
|KATMR
|2,82
|385.091.577
|% 5,22
|
|ODAS
|14,33
|1.832.941.907
|% 2,80
|
|PETKM
|21,96
|2.720.425.965
|% 0,73
|
|13:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,5657
|27,5710
|% 0,49
|
|Euro
|28,9953
|29,0119
|% 0,82
|
|Sterlin
|33,3501
|33,5173
|% 0,71
|
|Frank
|29,9168
|30,0970
|% 0,60
|
|Riyal
|7,3275
|7,3643
|% 0,24
|
|13:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|-0,16
|
|Altın Gr.
|1.615
|1.616
|3,55
|
|Cumhuriyet
|11.097
|11.265
|14,00
|
|Tam
|10.870
|10.952
|-8,00
|
|Yarım
|5.452
|5.493
|-4,00
|
|Çeyrek
|2.718
|2.746
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,12
|21,14
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|18,70
|18,73
|0,00
|
|B. Petrol
|89,91
|89,91
|-1,01
|