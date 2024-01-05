KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
05.01.2024 12:07
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracılık Komisyon Raporu
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
OYAK YATIRIM A.Ş. 2.768,95 % 0,000047 % 0,00008 % 1,711582
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1233010
BIST
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13:557.553
En Düşük
|Değişim
|: 0,07%
|| 5,18
|Açılış
|: 7.570
|
|Önceki Kapanış
|: 7.548
|
7.532
En Yüksek
7.586
13:5529,8438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0891
|Açılış
|: 29,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 29,8650
|
29,9191
En Düşük
29,6586
13:5532,6029
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0816
|Açılış
|: 32,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,6500
|
32,7877
En Düşük
32,5488
13:551.957,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 2,31
|Açılış
|: 1.957,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.954,84
|
1.966,57
En Düşük
1.948,57
BIST En Aktif Hisseler13:53
|KRSTL
|14,19
|101.530.080
|% 10,00
|
|SDTTR
|295,25
|298.071.725
|% 9,96
|
|GARFA
|91,75
|78.394.720
|% 9,95
|
|DIRIT
|13,00
|3.046.576
|% 9,24
|
|KCAER
|32,00
|626.574.715
|% 9,07
|
|SANEL
|28,26
|7.173.215
|% -6,73
|
|QNBFB
|291,50
|3.853.298
|% -5,05
|
|VKING
|29,88
|25.388.833
|% -4,84
|
|TEKTU
|3,04
|43.294.935
|% -4,70
|
|BASCM
|8,51
|379.121
|% -4,70
|
|THYAO
|233,90
|3.173.955.941
|% 0,26
|
|ISCTR
|22,96
|1.770.668.407
|% 0,00
|
|GUBRF
|156,10
|1.732.479.882
|% -3,40
|
|PGSUS
|693,00
|1.298.389.159
|% 2,67
|
|SASA
|35,92
|1.245.384.433
|% -0,28
|
|ZOREN
|4,58
|896.383.050
|% 7,76
|
|QUAGR
|4,18
|396.704.667
|% -0,95
|
|EKGYO
|7,27
|603.423.128
|% 0,14
|
|BEGYO
|3,66
|284.776.815
|% 7,33
|
|ISCTR
|22,96
|1.770.668.407
|% 0,00
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,8379
|29,8431
|% 0,30
|
|Euro
|32,5870
|32,6148
|% -0,21
|
|Sterlin
|37,6577
|37,8465
|% 0,10
|
|Frank
|34,8386
|35,0485
|% -0,05
|
|Riyal
|7,9325
|7,9723
|% 0,29
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,96
|22,99
|% 0,66
|
|Platin
|950,17
|952,49
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.024,58
|1.028,11
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,07
|78,07
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.038,55
|2.038,87
|% 0,66
|