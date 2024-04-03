KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
03.04.2024 15:16
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracılık Komisyon Raporu
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
OYAK YATIRIM A.Ş. 45.019,78 % 0,000023 % 0,000006 % 0,269164
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266333
BIST
'
15:438.957
En Düşük
|Değişim
|: -0,92%
|| -83,45
|Açılış
|: 8.983
|
|Önceki Kapanış
|: 9.041
|
8.903
En Yüksek
9.019
15:4331,9413
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,1057
|Açılış
|: 31,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,3500
|
32,1169
En Düşük
31,9213
15:4334,4572
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0924
|Açılış
|: 34,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,8000
|
34,6519
En Düşük
34,4021
15:432.333,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -17,04
|Açılış
|: 2.333,44
|
|Önceki Kapanış
|: 2.350,48
|
2.360,34
En Düşük
2.326,70
BIST En Aktif Hisseler15:43
|PATEK
|117,70
|653.541.208
|% 10,00
|
|ODINE
|77,65
|1.474.088.576
|% 9,99
|
|KSTUR
|6.797,50
|6.573.183
|% 9,99
|
|YAYLA
|22,02
|17.629.186
|% 9,99
|
|AKENR
|16,89
|116.837.661
|% 9,96
|
|BRMEN
|6,21
|1.627.730
|% -10,00
|
|PEKGY
|10,09
|965.665.852
|% -9,99
|
|SELVA
|13,82
|161.359.533
|% -9,97
|
|DOBUR
|154,40
|18.549.462
|% -9,97
|
|OYAYO
|38,68
|3.836.274
|% -9,96
|
|THYAO
|297,25
|8.128.220.606
|% 0,08
|
|ISCTR
|11,65
|4.212.749.291
|% 1,92
|
|SAHOL
|81,45
|2.953.934.937
|% -4,63
|
|ZOREN
|5,50
|2.732.605.148
|% -8,18
|
|TUPRS
|163,90
|2.682.020.032
|% -6,77
|
|ZOREN
|5,50
|2.732.605.148
|% -8,18
|
|ISCTR
|11,65
|4.212.749.291
|% 1,92
|
|PEKGY
|10,09
|965.665.852
|% -9,99
|
|EKGYO
|9,04
|778.221.658
|% 1,01
|
|YKBNK
|27,76
|2.332.372.724
|% -4,34
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,9387
|31,9413
|% -0,33
|
|Euro
|34,4512
|34,4572
|% -0,27
|
|Sterlin
|39,9731
|40,1734
|% -1,44
|
|Frank
|34,9764
|35,1517
|% -1,51
|
|Riyal
|8,4766
|8,5191
|% -1,39
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|26,39
|26,43
|% 0,66
|
|Platin
|927,50
|928,90
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.007,30
|1.009,95
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,80
|89,80
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.273,43
|2.273,74
|% 0,66
|