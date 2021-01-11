KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Gider Bilgileri
11.01.2021 16:33
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
Fon Gider Bİlgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
678,03 % 0,00055652
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
274,68 % 0,00022546
Bağımsız Denetim Ücreti
3.609,46 % 0,00296263
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
48.092,7 % 0,03947425
Fon Yönetim Ücreti
1.210.534,26 % 0,99360057
Hisse Senedi Komisyonu
20.978,5 % 0,01721905
Tahvil Bono Komisyonu
4.391,23 % 0,0036043
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
26.551,17 % 0,02179307
TOPLAM GİDERLER
1.315.110,03 % 1,07943585
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
121.833.088 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900272
BIST
16:201.550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 9,50
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.537
16:207,4907
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 0,1175
|Açılış
|: 7,4420
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
16:209,1098
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0842
|Açılış
|: 9,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
16:20440,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 2,09
|Açılış
|: 440,21
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler16:19
|YAPRK
|88,55
|17.954.817
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|19.709.345
|% 10,00
|
|TURGG
|146,30
|91.302.461
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|44.939.544
|% 10,00
|
|FROTO
|148,50
|219.345.866
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|GRNYO
|3,93
|39.655.099
|% -9,86
|
|KOZAL
|120,60
|2.788.312.682
|% 1,34
|
|EKGYO
|2,55
|1.416.853.950
|% 0,39
|
|SKBNK
|1,65
|967.526.006
|% 2,48
|
|TCELL
|17,09
|878.459.474
|% 1,42
|
|KOZAA
|17,25
|847.087.158
|% 5,31
|
|SKBNK
|1,65
|967.526.006
|% 2,48
|
|EKGYO
|2,55
|1.416.853.950
|% 0,39
|
|OZGYO
|2,73
|543.643.722
|% 7,48
|
|DOHOL
|3,41
|481.575.853
|% 0,59
|
|PETKM
|5,31
|708.442.132
|% 0,95
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4856
|7,4926
|% 1,62
|
|Euro
|9,0959
|9,1108
|% 0,94
|
|Sterlin
|10,0075
|10,0577
|% 0,37
|
|Frank
|8,3218
|8,3719
|% 0,31
|
|Riyal
|1,9787
|1,9886
|% 0,99
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.839
|-9,07
|
|Altın Gr.
|440
|440
|2,03
|
|Cumhuriyet
|2.923
|2.967
|-46,00
|
|Tam
|2.910
|2.983
|-41,03
|
|Yarım
|1.407
|1.443
|-19,84
|
|Çeyrek
|706
|721
|-9,92
|
|Gümüş.Ons
|24,82
|24,86
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|5,94
|5,94
|-0,06
|
|B. Petrol
|55,19
|55,19
|-0,80
|
Seans Raporu
16:19
daha fazla
-
16:30TKNSA
Yüzde 5.18 oranında artışla 14.61 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 551, 623 adet işlem
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16:29XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 03 kaybederek (% 0.00 ) 1, 694
-
16:29XU100
Endeks 1, 551 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 71 üstünde . İşlem hacmi 26, 125.00 milyon TL de
-
16:29KOZAA
Yüzde 5.56 oranında artışla 17.29 lira fiyatla işlem gören hissede 49, 777, 047 adet işlem
-
16:27ECZYT
Yüzde 8.02 oranında artışla 37.46 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 335, 462 adet işlem