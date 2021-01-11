KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Gider Bilgileri









KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BİlgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri678,03 % 0,00055652Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri274,68 % 0,00022546Bağımsız Denetim Ücreti3.609,46 % 0,00296263Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri48.092,7 % 0,03947425Fon Yönetim Ücreti1.210.534,26 % 0,99360057Hisse Senedi Komisyonu20.978,5 % 0,01721905Tahvil Bono Komisyonu4.391,23 % 0,0036043Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler26.551,17 % 0,02179307TOPLAM GİDERLER1.315.110,03 % 1,07943585DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ121.833.088 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900272BIST