KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Gider Bilgileri









KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BİlgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.879,57 % 0,00062755Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri274,68 % 0,00005986Bağımsız Denetim Ücreti11.721,59 % 0,0025545Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri46.556,74 % 0,01014617Fon Yönetim Ücreti1.604.175,68 % 0,34960005Hisse Senedi Komisyonu9.950,88 % 0,00216861Tahvil Bono Komisyonu6.235,75 % 0,00135896Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler9.663,59 % 0,002106TOPLAM GİDERLER1.691.458,48 % 0,3686217DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ458.860.257,45 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900273BIST