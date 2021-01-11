KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Gider Bilgileri









KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BİlgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.051,23 % 0,00066084Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri274,68 % 0,00008849Bağımsız Denetim Ücreti7.629,52 % 0,00245799Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri93.047,22 % 0,02997687Fon Yönetim Ücreti7.036.313,04 % 2,26687751Hisse Senedi Komisyonu39.846,61 % 0,01283732Tahvil Bono Komisyonu2.689,68 % 0,00086653Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar813,24 % 0,000262Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler66.668,49 % 0,02147848TOPLAM GİDERLER7.249.333,71 % 2,33550604DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ310.396.701,8 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900274BIST