KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Gider Bilgileri









KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BİlgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.870,09 % 0,00058451Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri274,68 % 0,00003297Bağımsız Denetim Ücreti22.386,71 % 0,00268684Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri112.116,82 % 0,01345619Fon Yönetim Ücreti15.790.779,76 % 1,89519948Hisse Senedi Komisyonu142.228,53 % 0,01707018Tahvil Bono Komisyonu23.137,09 % 0,0027769Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler112.905,25 % 0,01355082TOPLAM GİDERLER16.208.698,93 % 1,94535788DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ833.198.823,15 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900275BIST