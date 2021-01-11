KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Gider Bilgileri









KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BİlgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.897,56 % 0,00082901Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri274,68 % 0,00012Bağımsız Denetim Ücreti4.701,11 % 0,00205384Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri25.083 % 0,01095836Fon Yönetim Ücreti5.188.743,76 % 2,26687868Hisse Senedi Komisyonu50.018,98 % 0,02185249Tahvil Bono Komisyonu1.520,31 % 0,0006642Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler47.956,39 % 0,02095138TOPLAM GİDERLER5.320.195,79 % 2,32430795DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ228.893.756,54 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900276BIST