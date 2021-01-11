KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Gider Bilgileri
11.01.2021 16:33
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bİlgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.094,1 % 0,00065249
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
274,68 % 0,00016381
Bağımsız Denetim Ücreti
4.244,31 % 0,00253117
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
46.649,24 % 0,02782008
Fon Yönetim Ücreti
3.801.113,76 % 2,26685954
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
51,23 % 0,00003055
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
372.653,34 % 0,22223823
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
36.538,24 % 0,02179021
TOPLAM GİDERLER
4.262.618,9 % 2,54208607
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
167.681.926,81 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900277
BIST
16:271.549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 8,72
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.537
16:277,5067
En Yüksek
|Değişim
|: 1,81%
|| 0,1335
|Açılış
|: 7,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5067
En Düşük
7,3310
16:279,1228
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,0972
|Açılış
|: 9,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
16:27442,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 4,00
|Açılış
|: 442,12
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler16:25
|FROTO
|148,50
|219.393.386
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|19.715.538
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|17.954.817
|% 10,00
|
|TURGG
|146,30
|91.374.148
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|44.939.544
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|GRNYO
|3,93
|39.702.306
|% -9,86
|
|KOZAL
|120,50
|2.809.853.992
|% 1,26
|
|EKGYO
|2,54
|1.420.955.784
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,65
|968.551.423
|% 2,48
|
|TCELL
|17,08
|881.953.749
|% 1,36
|
|KOZAA
|17,24
|852.022.488
|% 5,25
|
|SKBNK
|1,65
|968.551.423
|% 2,48
|
|EKGYO
|2,54
|1.420.955.784
|% 0,00
|
|OZGYO
|2,74
|546.325.983
|% 7,87
|
|DOHOL
|3,41
|481.818.572
|% 0,59
|
|PETKM
|5,31
|709.053.696
|% 0,95
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4943
|7,5043
|% 1,78
|
|Euro
|9,1106
|9,1218
|% 1,07
|
|Sterlin
|10,0075
|10,0577
|% 0,37
|
|Frank
|8,3218
|8,3719
|% 0,31
|
|Riyal
|1,9787
|1,9886
|% 0,99
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.839
|-8,70
|
|Altın Gr.
|440
|440
|2,13
|
|Cumhuriyet
|2.924
|2.968
|-45,00
|
|Tam
|2.907
|2.980
|-44,07
|
|Yarım
|1.405
|1.441
|-21,31
|
|Çeyrek
|705
|721
|-10,66
|
|Gümüş.Ons
|24,75
|24,79
|-0,53
|
|Gümüş Gr.
|5,93
|5,94
|-0,06
|
|B. Petrol
|55,22
|55,22
|-0,77
|
Seans Raporu
16:25
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16:35SNGYO
Yüzde 5.07 oranında artışla 4.97 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 743, 947 adet işlem
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16:34XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 11 artarak (% 0.37 ) 1, 388
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16:34
Tavandan işlem gören hisse senedleri : LUKSK, UMPAS, INVEO, YBTAS, TLMAN, TURGG, BTCIM, YESIL, EGGUB, SILVR
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16:34
OZGYO, TACTR, UMPAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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16:34
PAMEL, MZHLD, GRNYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında