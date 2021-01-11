KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Gider Bilgileri









KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BİlgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.094,1 % 0,00065249Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri274,68 % 0,00016381Bağımsız Denetim Ücreti4.244,31 % 0,00253117Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri46.649,24 % 0,02782008Fon Yönetim Ücreti3.801.113,76 % 2,26685954Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu51,23 % 0,00003055Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar372.653,34 % 0,22223823Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler36.538,24 % 0,02179021TOPLAM GİDERLER4.262.618,9 % 2,54208607DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ167.681.926,81 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900277BIST