KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Gider Bilgileri









KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BİlgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri150,63 % 0,00044642Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri266,69 % 0,00079038Bağımsız Denetim Ücreti2.267,4 % 0,0067198Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri5.182,89 % 0,01536031Fon Yönetim Ücreti166.389,05 % 0,49312023Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.491,29 % 0,00441967Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler10.468,56 % 0,03102523TOPLAM GİDERLER186.216,51 % 0,55188204DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ33.742.085,41 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900278BIST