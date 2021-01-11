KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Gider Bilgileri









KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BİlgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri93,73 % 0,0004296Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri274,68 % 0,00125896Bağımsız Denetim Ücreti2.267,4 % 0,01039233Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri2.688,27 % 0,01232133Fon Yönetim Ücreti413.542,59 % 1,89541819Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.445,61 % 0,00662576Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler9.177,64 % 0,04206451TOPLAM GİDERLER429.489,92 % 1,96851068DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ21.818.013,17 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900279BIST