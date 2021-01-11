KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Gider Bilgileri









KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BİlgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri15,25 % 0,00078824Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri274,68 % 0,01419768Bağımsız Denetim Ücreti5.007,74 % 0,25884037Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri251,96 % 0,01302332Fon Yönetim Ücreti44.081,94 % 2,27850998Hisse Senedi Komisyonu89,9 % 0,00464676Tahvil Bono Komisyonu91,54 % 0,00473153Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler5.495,24 % 0,2840383TOPLAM GİDERLER55.308,25 % 2,85877617DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.934.682,77 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900280BIST