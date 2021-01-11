KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Gider Bilgileri
11.01.2021 16:33
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bİlgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
15,25 % 0,00078824
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
274,68 % 0,01419768
Bağımsız Denetim Ücreti
5.007,74 % 0,25884037
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
251,96 % 0,01302332
Fon Yönetim Ücreti
44.081,94 % 2,27850998
Hisse Senedi Komisyonu
89,9 % 0,00464676
Tahvil Bono Komisyonu
91,54 % 0,00473153
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
5.495,24 % 0,2840383
TOPLAM GİDERLER
55.308,25 % 2,85877617
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.934.682,77 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900280
BIST
16:251.551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 10,48
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.537
16:257,5043
En Yüksek
|Değişim
|: 1,78%
|| 0,1311
|Açılış
|: 7,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5043
En Düşük
7,3310
16:259,1218
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,0962
|Açılış
|: 9,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
16:25441,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 3,02
|Açılış
|: 441,14
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler16:23
|YAPRK
|88,55
|17.954.817
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|19.709.345
|% 10,00
|
|TURGG
|146,30
|91.302.461
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|44.939.544
|% 10,00
|
|FROTO
|148,50
|219.345.866
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|GRNYO
|3,93
|39.655.099
|% -9,86
|
|KOZAL
|120,60
|2.788.312.682
|% 1,34
|
|EKGYO
|2,55
|1.416.853.950
|% 0,39
|
|SKBNK
|1,65
|967.526.006
|% 2,48
|
|TCELL
|17,09
|878.459.474
|% 1,42
|
|KOZAA
|17,25
|847.087.158
|% 5,31
|
|SKBNK
|1,65
|967.526.006
|% 2,48
|
|EKGYO
|2,55
|1.416.853.950
|% 0,39
|
|OZGYO
|2,73
|543.643.722
|% 7,48
|
|DOHOL
|3,41
|481.575.853
|% 0,59
|
|PETKM
|5,31
|708.442.132
|% 0,95
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4919
|7,4972
|% 1,68
|
|Euro
|9,1081
|9,1182
|% 1,03
|
|Sterlin
|10,0075
|10,0577
|% 0,37
|
|Frank
|8,3218
|8,3719
|% 0,31
|
|Riyal
|1,9787
|1,9886
|% 0,99
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.839
|-8,70
|
|Altın Gr.
|440
|440
|2,13
|
|Cumhuriyet
|2.924
|2.968
|-45,00
|
|Tam
|2.907
|2.980
|-44,07
|
|Yarım
|1.405
|1.441
|-21,31
|
|Çeyrek
|705
|721
|-10,66
|
|Gümüş.Ons
|24,75
|24,79
|-0,53
|
|Gümüş Gr.
|5,93
|5,94
|-0,06
|
|B. Petrol
|55,22
|55,22
|-0,77
|
Seans Raporu
16:23
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16:35SNGYO
Yüzde 5.07 oranında artışla 4.97 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 743, 947 adet işlem
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16:34XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 11 artarak (% 0.37 ) 1, 388
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16:34
Tavandan işlem gören hisse senedleri : LUKSK, UMPAS, INVEO, YBTAS, TLMAN, TURGG, BTCIM, YESIL, EGGUB, SILVR
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16:34
OZGYO, TACTR, UMPAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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16:34
PAMEL, MZHLD, GRNYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında