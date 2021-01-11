KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Gider Bilgileri









KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BİlgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.138,47 % 0,0005793Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri266,69 % 0,0001357Bağımsız Denetim Ücreti5.246,31 % 0,00266952Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri28.517,76 % 0,01451091Fon Yönetim Ücreti1.685.096,68 % 0,85744052Hisse Senedi Komisyonu3.758,19 % 0,00191231Tahvil Bono Komisyonu2.971,09 % 0,0015118Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler42.184,5 % 0,02146506TOPLAM GİDERLER1.769.179,69 % 0,90022512DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ196.526.363,91 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900283BIST