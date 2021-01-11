KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Gider Bilgileri









KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BİlgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.128,19 % 0,0006845Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri274,68 % 0,00003666Bağımsız Denetim Ücreti16.811,17 % 0,00224391Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri182.492,69 % 0,02435863Fon Yönetim Ücreti7.995.362,46 % 1,06719947Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu7.147,32 % 0,00095401Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler206.873,39 % 0,0276129TOPLAM GİDERLER8.414.089,9 % 1,12309008DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ749.191.006,78 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900284BIST