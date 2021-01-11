KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Gider Bilgileri









KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BİlgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri23,72 % 0,00070586Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri274,68 % 0,00817395Bağımsız Denetim Ücreti3.866,22 % 0,11505135Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri777,14 % 0,02312621Fon Yönetim Ücreti28.813,56 % 0,85743672