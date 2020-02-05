KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarF. Bora Doğanay 01.08.2016 08.2016-Devam KT Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yöneticisi 02.2014-08.2016 Bizim Menkul Değerler A.Ş. Yönetmen 12.2005-01.2013 London Forfaiting Company Ltd. İstanbul Müdür 23 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar Lisansı / Gayrimenkul Değerleme LisansıSerkan Anıl 11.02.2019 06.2016-04.2017 Global MD Portföy Yönetimi A.Ş Genel Müdür/Yönetim Kurulu Üyesi.2014-06.2016 Eczacıbaşı Portföy Yönetimi A.Ş Genel Müdür.Ekim 2004-2014 Eczacıbaşı Portföy Yönetimi A.Ş Fon ve Portföy Yöneticisi.Mart 2003-Ekim 2004 MESAM Müdür.Ocak 2002-Mart 2003 HSBC Menkul Değerler A.Ş Fon Yöneticisi.Aralık 1998-Ocak 2002 Demir Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Fon Yöneticisi.1996-Aralık 1998 Gedik Yatırım. Menkul Değerler A.Ş Yatırım Danışmanı ve Fon Yöneticisi.1994-1996.Önder Menkul Değerler A.Ş Araştırma Bölümü Yöneticisi.1993-1994 Öner Menkul Değerler A.Ş Analist. 24 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar LisansıHamit Kütük 25.04.2019 Nisan 2019 - Devam KT Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür. Aralık 1996 - Nisan 2019 Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Aktif Pasif Yönetimi Müdür. 23 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar LisansıErkan Sevinç 04.02.2020 Şubat 2020- Devam KT Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yönetim Müdürü, 2012- Şubat 2020 Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Yönetmen, Masa Müdürü, Hazine İlişkileri Müdürü ve Fon Yönetim Müdürü. 10 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar Lisansıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817114BIST