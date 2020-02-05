KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
05.02.2020 10:12
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
F. Bora Doğanay 01.08.2016 08.2016-Devam KT Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yöneticisi 02.2014-08.2016 Bizim Menkul Değerler A.Ş. Yönetmen 12.2005-01.2013 London Forfaiting Company Ltd. İstanbul Müdür 23 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar Lisansı / Gayrimenkul Değerleme Lisansı
Serkan Anıl 11.02.2019 06.2016-04.2017 Global MD Portföy Yönetimi A.Ş Genel Müdür/Yönetim Kurulu Üyesi.2014-06.2016 Eczacıbaşı Portföy Yönetimi A.Ş Genel Müdür.Ekim 2004-2014 Eczacıbaşı Portföy Yönetimi A.Ş Fon ve Portföy Yöneticisi.Mart 2003-Ekim 2004 MESAM Müdür.Ocak 2002-Mart 2003 HSBC Menkul Değerler A.Ş Fon Yöneticisi.Aralık 1998-Ocak 2002 Demir Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Fon Yöneticisi.1996-Aralık 1998 Gedik Yatırım. Menkul Değerler A.Ş Yatırım Danışmanı ve Fon Yöneticisi.1994-1996.Önder Menkul Değerler A.Ş Araştırma Bölümü Yöneticisi.1993-1994 Öner Menkul Değerler A.Ş Analist. 24 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar Lisansı
Hamit Kütük 25.04.2019 Nisan 2019 - Devam KT Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür. Aralık 1996 - Nisan 2019 Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Aktif Pasif Yönetimi Müdür. 23 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar Lisansı
Erkan Sevinç 04.02.2020 Şubat 2020- Devam KT Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yönetim Müdürü, 2012- Şubat 2020 Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Yönetmen, Masa Müdürü, Hazine İlişkileri Müdürü ve Fon Yönetim Müdürü. 10 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817114
BIST
11:41122.790
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 654,05
|Açılış
|: 122.417
|
|Önceki Kapanış
|: 122.136
|
122.832
En Düşük
122.125
11:415,9853
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0060
|Açılış
|: 5,9760
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9810
|
5,9886
En Düşük
5,9733
11:416,6101
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0052
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6030
|
6,6156
En Düşük
6,6001
11:41298,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,33
|Açılış
|: 298,69
|
|Önceki Kapanış
|: 299,01
|
300,76
En Düşük
298,44
BIST En Aktif Hisseler
|GEDIK
|11,55
|14.870.991
|% 13,12
|
|KSTUR
|26,40
|7.603
|% 10,00
|
|TSGYO
|2,12
|25.565.335
|% 9,84
|
|RYSAS
|10,63
|7.014.012
|% 9,14
|
|RYGYO
|10,03
|1.747.938
|% 7,50
|
|DOKTA
|75,30
|6.272.628
|% -14,96
|
|NIBAS
|5,10
|26
|% -12,07
|
|QNBFB
|54,00
|66.798
|% -5,68
|
|SUMAS
|10,72
|50.427
|% -5,05
|
|BEYAZ
|4,40
|831.719
|% -3,30
|
|ODAS
|2,24
|135.503.834
|% 2,75
|
|PGSUS
|75,10
|113.074.747
|% 0,54
|
|IHLGM
|1,23
|104.123.049
|% 2,50
|
|OSTIM
|2,35
|45.620.593
|% 5,38
|
|HLGYO
|1,64
|24.217.088
|% -1,80
|
|IHLGM
|1,23
|104.123.049
|% 2,50
|
|ODAS
|2,24
|135.503.834
|% 2,75
|
|BNTAS
|3,61
|15.883.087
|% -0,28
|
|BERA
|4,55
|13.680.425
|% 1,79
|
|TUCLK
|4,61
|12.556.023
|% 3,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7787
|7,8177
|% 0,12
|
|Frank
|6,1483
|6,1854
|% 0,06
|
|Riyal
|1,5906
|1,5985
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.555
|1.555
|-0,42
|
|Altın Gr.
|300
|300
|0,95
|
|Cumhuriyet
|1.987
|2.017
|-23,00
|
|Tam
|1.980
|2.029
|-21,88
|
|Yarım
|957
|982
|-10,58
|
|Çeyrek
|480
|491
|-5,30
|
|Gümüş.Ons
|17,55
|17,59
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|0,00
|
|B. Petrol
|54,39
|54,39
|0,43
|
Seans Raporu
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11:54XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 457, 17 artarak (% 0.31 ) 147, 246
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11:52HURGZ
Yüzde 7.56 oranında artışla 1.28 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 385, 827 adet işlem
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11:51TEKTU
Yüzde 9.82 oranında artışla 1.79 lira fiyatla işlem gören hissede 187, 374, 809 adet işlem