KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
05.02.2020 10:13
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
F. Bora Doğanay 01.08.2016 08.2016-Devam KT Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yöneticisi 02.2014-08.2016 Bizim Menkul Değerler A.Ş. Yönetmen 12.2005-01.2013 London Forfaiting Company Ltd. İstanbul Müdür 23 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar Lisansı / Gayrimenkul Değerleme Lisansı
Serkan Anıl 06.2016-04.2017 Global MD Portföy Yönetimi A.Ş Genel Müdür/Yönetim Kurulu Üyesi.2014-06.2016 Eczacıbaşı Portföy Yönetimi A.Ş Genel Müdür.Ekim 2004-2014 Eczacıbaşı Portföy Yönetimi A.Ş Fon ve Portföy Yöneticisi.Mart 2003-Ekim 2004 MESAM Müdür.Ocak 2002-Mart 2003 HSBC Menkul Değerler A.Ş Fon Yöneticisi.Aralık 1998-Ocak 2002 Demir Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Fon Yöneticisi.1996-Aralık 1998 Gedik Yatırım. Menkul Değerler A.Ş Yatırım Danışmanı ve Fon Yöneticisi.1994-1996.Önder Menkul Değerler A.Ş Araştırma Bölümü Yöneticisi.1993-1994 Öner Menkul Değerler A.Ş Analist. 24 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar Lisansı
Hamit Kütük 25.04.2019 Nisan 2019 - Devam KT Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür. Aralık 1996 - Nisan 2019 Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Aktif Pasif Yönetimi Müdür 23 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar Lisansı
Erkan Sevinç 04.02.2020 Şubat 2020- Devam KT Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yönetim Müdürü, 2012- Şubat 2020 Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Yönetmen, Masa Müdürü, Hazine İlişkileri Müdürü ve Fon Yönetim Müdürü. 10 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817115
BIST
11:01122.525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 388,72
|Açılış
|: 122.417
|
|Önceki Kapanış
|: 122.136
|
122.700
En Düşük
122.125
11:015,9888
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0095
|Açılış
|: 5,9810
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9820
|
5,9888
En Düşük
5,9768
11:016,6147
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0098
|Açılış
|: 6,6030
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6080
|
6,6147
En Düşük
6,6009
11:01300,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 1,65
|Açılış
|: 300,67
|
|Önceki Kapanış
|: 299,01
|
300,74
En Düşük
298,44
BIST En Aktif Hisseler
|GYHOL
|26,70
|2.363.658
|% 14,99
|
|GEDIK
|11,49
|11.947.262
|% 12,54
|
|CELHA
|12,08
|9.302.683
|% 11,13
|
|TEKTU
|1,81
|250.518.551
|% 11,04
|
|RYSAS
|10,80
|5.478.979
|% 10,88
|
|DOKTA
|75,30
|5.724.218
|% -14,96
|
|NIBAS
|5,10
|26
|% -12,07
|
|QNBFB
|54,00
|66.798
|% -5,68
|
|SUMAS
|10,72
|50.427
|% -5,05
|
|IHGZT
|4,42
|29.901
|% -3,91
|
|ISFIN
|4,59
|310.396.878
|% 3,61
|
|THYAO
|14,45
|263.831.062
|% 0,42
|
|TEKTU
|1,81
|250.518.551
|% 11,04
|
|PETKM
|4,23
|126.259.978
|% -0,24
|
|HALKB
|7,43
|117.445.136
|% 0,27
|
|TEKTU
|1,81
|250.518.551
|% 11,04
|
|IHLAS
|0,94
|85.577.391
|% 4,44
|
|IEYHO
|0,75
|53.597.747
|% 4,17
|
|IHLGM
|1,22
|42.656.338
|% 1,67
|
|KRDMD
|2,94
|93.842.763
|% 0,68
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7828
|7,8219
|% 0,17
|
|Frank
|6,1567
|6,1938
|% 0,19
|
|Riyal
|1,5912
|1,5991
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.562
|1.562
|6,74
|
|Altın Gr.
|300
|301
|1,50
|
|Cumhuriyet
|1.987
|2.017
|-23,00
|
|Tam
|1.980
|2.029
|-21,88
|
|Yarım
|957
|982
|-10,58
|
|Çeyrek
|480
|491
|-5,30
|
|Gümüş.Ons
|17,67
|17,72
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,02
|
|B. Petrol
|54,16
|54,16
|0,20
|
Seans Raporu
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11:11IEYHO
Yüzde 5.56 oranında artışla 0.76 lira fiyatla işlem gören hissede 62, 462, 065 adet işlem
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11:09XU030
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Endeks 122, 402 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 22 üstünde . İşlem hacmi 2, 338.00 milyon TL de
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11:09TEKTU
Yüzde 10.43 oranında artışla 1.80 lira fiyatla işlem gören hissede 138, 231, 352 adet işlem
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11:08CELHA
Yüzde 11.68 oranında artışla 12.14 lira fiyatla işlem gören hissede 758, 113 adet işlem